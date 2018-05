Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családját senki sem választhatja, még Meghan Markle sem.","shortLead":"A családját senki sem választhatja, még Meghan Markle sem.","id":"20180516_Kibire_ennyi_dramat_a_hercegi_eskuvo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8866de-d905-445d-880e-d5a3d7e8a70b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kibire_ennyi_dramat_a_hercegi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 16. 09:10","title":"Kibír-e ennyi drámát a hercegi esküvő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","id":"20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6f2c7a-5e4b-4155-b783-6db118e12e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","timestamp":"2018. május. 16. 16:15","title":"A gazdagok járnak jól a bankok kamatversenyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Brüsszelben a sült krumplit árusító utcai büfék a városkép, a kulturális és a gasztronómiai örökség alapelemei. Nélkülük Brüsszel nem lenne Brüsszel és egész Belgium is elvesztené kulináris identitását. ","shortLead":"Brüsszelben a sült krumplit árusító utcai büfék a városkép, a kulturális és a gasztronómiai örökség alapelemei...","id":"20180516_Igy_lehet_milliardos_bizniszt_csinalni_a_sult_krumplibol_igaz_nem_akarmelyikbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850fd103-2d1f-499b-a316-2a5dddd2da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82789371-70d3-492d-9fa0-c498bacd5e15","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Igy_lehet_milliardos_bizniszt_csinalni_a_sult_krumplibol_igaz_nem_akarmelyikbol","timestamp":"2018. május. 16. 10:44","title":"Így lehet milliárdos bizniszt csinálni a sült krumpliból, igaz, nem akármelyikből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","shortLead":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","id":"20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d72f8-4f75-41a7-90d4-b7a7f9b4215b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","timestamp":"2018. május. 16. 15:03","title":"Lesz miből választani: egy sor új számítógépet dob piacra a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már megint az évtized legforróbb, leghosszabb nyarával riogatnak a meteorológusok. Egy biztos, ahogy a természet nagyjából egy hónappal előrébb van mindennel, úgy a korai nyár már április végén-május elején jókora pörgést hozott a sörpiacon is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kraft Sör Egyesület múlt heti közös szezonnyitó csapolásakor már javában tombolt a sörszezon.\r

\r

","shortLead":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már...","id":"20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd19dd7-7f0d-4d01-8468-091d8b439f95","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","timestamp":"2018. május. 16. 08:16","title":"Fókuszban a sörcsapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","shortLead":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","id":"20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8e16e-5926-4c32-93c5-8d9fd3f6b206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","timestamp":"2018. május. 15. 06:41","title":"A Kínában gyártott autók jobb minőségűek az európai társaiknál – Ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d4e2d7-8db2-460c-86eb-f07c5e8ab8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bill Murray Suntoryja is odavan.","shortLead":"Bill Murray Suntoryja is odavan.","id":"20180516_Nagy_a_baj_kifogynak_a_japanok_a_whiskybol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d4e2d7-8db2-460c-86eb-f07c5e8ab8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff90868-a578-483d-8e95-7eef6aae5a8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nagy_a_baj_kifogynak_a_japanok_a_whiskybol","timestamp":"2018. május. 16. 12:56","title":"Nagy a baj: kifogynak a japánok a whiskyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]