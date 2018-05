Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló épületen egy 33 éves férfi és másfél éves kislánya meghalt, amikor felrobbant egy gázpalack. ","shortLead":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló...","id":"20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9013e769-b56e-4369-865a-1285b32d0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","timestamp":"2018. május. 14. 09:10","title":"Rágyújtotta a házat szállásadójára, egy férfi és a kislánya meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cd1-ce95-4211-8e9d-361513e6365f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset a Csépi út és a Galagonya utca találkozásánál történt.","shortLead":"A baleset a Csépi út és a Galagonya utca találkozásánál történt.","id":"20180515_Aluljaroba_szorult_egy_kisteherauto_Szigetszentmikloson_leszakadt_a_raktere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cd1-ce95-4211-8e9d-361513e6365f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a646913-1073-4feb-ad94-e05d059cdad5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180515_Aluljaroba_szorult_egy_kisteherauto_Szigetszentmikloson_leszakadt_a_raktere","timestamp":"2018. május. 15. 09:56","title":"Aluljáróba szorult egy kisteherautó Szigetszentmiklóson, leszakadt a raktere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Modern népmesébe illik a nyugat-skóciai Ulva szigetének története. Ez a 4,6 hektáros csoda sokak szerint Észak-Európa egyik legszebb, természetes állapotban lévő szigete. ","shortLead":"Modern népmesébe illik a nyugat-skóciai Ulva szigetének története. Ez a 4,6 hektáros csoda sokak szerint Észak-Európa...","id":"20180514_Osszejott_megmentettek_apro_szigetuket_a_skotok_a_jottment_kulfoldi_milliardosoktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9688d7b1-d1bc-4be0-a42a-9449c477723f","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Osszejott_megmentettek_apro_szigetuket_a_skotok_a_jottment_kulfoldi_milliardosoktol","timestamp":"2018. május. 14. 10:23","title":"Összejött, megmentették apró szigetüket a skótok a jöttment milliárdosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle vállalatok hordozható gépeit. Bőven vannak meglepetések. ","shortLead":"Idén is összeállította a laptopgyártók éves rangsorát a Laptop Mag, mely öt kategória alapján pontozta a különféle...","id":"20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317a7c29-e9dc-4c72-a110-99853457e476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46c0d6e-1e96-49bb-a01f-72341874a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_milyen_notebookot_vegyek_legrosszabb_laptopok_legjobb_laptopok_2018","timestamp":"2018. május. 15. 09:03","title":"Itt az új lista: ezekért a laptopokért szabad csak pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló fal mindkét oldalán újabb összecsapásokra számítanak, bár valószínű, hogy az összecsapások hevessége nem éri el a hétfőiekét. A hangulatot jellemzi, hogy Gilád Erdan izraeli belbiztonsági miniszter szerint a tüntetések leállítása érdekében fel kell újítani az övezetet irányító, iszlamista Hamász vezetői ellen a likvidálások politikáját. Az Izraeli hadsereg kedden több Hamász-célpontot is támadott, már Ciszjordániában is palesztin tiltakozások kezdődtek.","shortLead":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló...","id":"20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ed8b17-9eb8-4196-8735-0f4f2c64a6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","timestamp":"2018. május. 15. 14:49","title":"Feszült a helyzet Gázában a vérfürdő után, a palesztinok már Ciszjordániában is tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt május 22. a határidő.","shortLead":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt...","id":"20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47c55a8-9561-4ba0-88e5-3a1b72067af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. május. 16. 05:31","title":"Már csak egy hét: ezekre nagyon figyeljen oda az adóbevalláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás Victoria Anthony, hogy Pinknek énekelhessen. Az álma valóra vált, Pinknek meg elakadt a szava.","shortLead":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás...","id":"20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048e21be-26b2-47ef-a5c3-7c7535bc1743","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","timestamp":"2018. május. 15. 14:22","title":"Pink nem jutott szóhoz a 12 éves kislány hangjának hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","shortLead":"A Tesla megmutatta, mire számíthatunk tőle 2018-ban, és ehhez egy különlegesség is hozzátartozik. ","id":"20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a1e390-cebd-4349-b981-04e4cf28dd1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_tesla_video_tesla_model_y_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 14. 08:21","title":"Csinált egy új videót a Tesla – ön is észrevette benne az elrejtett apróságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]