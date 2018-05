Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át csökkent a GDP-arányos védelmi költség.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át...","id":"20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fb81e6-e9cf-4bc3-a8be-32b4ca78ab93","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","timestamp":"2018. május. 15. 12:07","title":"Simicskó bírálta azokat, akik lezüllesztették a Magyar Honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cd1-ce95-4211-8e9d-361513e6365f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset a Csépi út és a Galagonya utca találkozásánál történt.","shortLead":"A baleset a Csépi út és a Galagonya utca találkozásánál történt.","id":"20180515_Aluljaroba_szorult_egy_kisteherauto_Szigetszentmikloson_leszakadt_a_raktere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cd1-ce95-4211-8e9d-361513e6365f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a646913-1073-4feb-ad94-e05d059cdad5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180515_Aluljaroba_szorult_egy_kisteherauto_Szigetszentmikloson_leszakadt_a_raktere","timestamp":"2018. május. 15. 09:56","title":"Aluljáróba szorult egy kisteherautó Szigetszentmiklóson, leszakadt a raktere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","shortLead":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","id":"20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe24970-de90-48ca-8e6c-72653c87bb9b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","timestamp":"2018. május. 16. 09:01","title":"Kiderült, mibe halt bele a kecskeméti vemhes szurikáta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New York-i árverésén.","shortLead":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New...","id":"20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6732d5d6-a950-4124-a443-9f5c34ddaa48","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","timestamp":"2018. május. 15. 12:13","title":"Horribilis összegért kelt el Modigliani egy aktja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre egy szabadnap 22 év után.","shortLead":"Végre egy szabadnap 22 év után.","id":"20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43390470-e87c-4683-b923-532324e7d470","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","timestamp":"2018. május. 14. 17:21","title":"A Londonból lelépő Wengerrel szórakozik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Napközben 15-25 fok várható. ","shortLead":"Napközben 15-25 fok várható. ","id":"20180515_Esos_napunk_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6ac72-0b29-4f4d-b383-4a95f510ddf9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180515_Esos_napunk_lesz","timestamp":"2018. május. 15. 05:30","title":"Esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertszervező árnyalja a képet.","shortLead":"A koncertszervező árnyalja a képet.","id":"20180515_Lehet_hogy_Demjen_Ferenc_duhos_de_alig_voltak_kivancsiak_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9549050-bb56-4039-9a3d-103f84957233","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Lehet_hogy_Demjen_Ferenc_duhos_de_alig_voltak_kivancsiak_ra","timestamp":"2018. május. 15. 10:32","title":"Lehet, hogy Demjén Ferenc dühös, de alig voltak kíváncsiak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint szavait a szakvélemények is alátámasztják. ","shortLead":"Nagy István szerint szavait a szakvélemények is alátámasztják. ","id":"20180515_Hogy_kerul_a_migrans_felvagottas_szendvicse_Heves_megyebe__szembesitettek_a_miniszterjeloltet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f60b83-81ef-4dc4-8d7e-6dd3beb24e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Hogy_kerul_a_migrans_felvagottas_szendvicse_Heves_megyebe__szembesitettek_a_miniszterjeloltet","timestamp":"2018. május. 15. 18:33","title":"Hogy kerül a migráns felvágottas szendvicse Heves megyébe? – a leendő miniszter kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]