[{"available":true,"c_guid":"ddcfdc5d-b1b0-4ffb-881d-32b4bdcbbe53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin egyik legnagyobb hatású művét, A diktátort. Főszerepben ifj. Vidnyánszky Attila, a színpadi változatot Vecsei H. Miklós írja. Bejelentették a jövő évad bemutatóit.","shortLead":"A Chaplin család Eszenyi Enikőnek engedélyezte, hogy Magyarországon elsőként rendezhesse meg Charlie Chaplin egyik...","id":"20180517_A_diktator_a_Vigszinhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfdc5d-b1b0-4ffb-881d-32b4bdcbbe53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe91cf8-f8fb-4e2c-a51b-809f09d24ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_diktator_a_Vigszinhazban","timestamp":"2018. május. 17. 11:17","title":"A diktátor a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított költségeket.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított...","id":"20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f48ba1-8660-409c-9ab5-00be1be46d26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Építkezik? 3 millió forinttal többet fog kifizetni, mint amire számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa nem akar botrányhős lenni, csak meg akarta mutatni, hogy Orbánhoz is lehet úgy szólni, mint bármelyik emberhez. ","shortLead":"A Párbeszéd politikusa nem akar botrányhős lenni, csak meg akarta mutatni, hogy Orbánhoz is lehet úgy szólni, mint...","id":"20180516_Tordai_Nincs_gond_Orban_letegezesevel_ugyanolyan_ember_mint_a_szomszed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def097a-9481-4fe4-99c3-5c0c8cf72464","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Tordai_Nincs_gond_Orban_letegezesevel_ugyanolyan_ember_mint_a_szomszed","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Tordai: Nincs gond Orbán letegezésével, ugyanolyan ember, mint a szomszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten. Fischer Iván és zenekara idén új helyszínen, a Szent István-bazilika előtti téren köszönti a nyarat június 17-én 19 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes.","shortLead":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten...","id":"20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ba6dc-1337-4b75-a28a-0408d1404d71","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","timestamp":"2018. május. 17. 10:27","title":"Idén a Bazilika előtt tértáncol 500 gyerek Fischer Ivánék zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2b970-d686-42ce-8449-aa33e47a2bf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hongkongi offshore cég, Mészáros Lőrinc és Seszták Miklós neve is felbukkan a történetben.","shortLead":"Hongkongi offshore cég, Mészáros Lőrinc és Seszták Miklós neve is felbukkan a történetben.","id":"20180516_Egymiliardert_epit_szallodat_a_Tiborczhoz_kotheto_rejtelyes_sportegyesulet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f2b970-d686-42ce-8449-aa33e47a2bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c910a2f-f739-4522-869e-8ee8fa51583c","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Egymiliardert_epit_szallodat_a_Tiborczhoz_kotheto_rejtelyes_sportegyesulet","timestamp":"2018. május. 16. 13:53","title":"Egymilliárdért épít szállodát a Tiborczhoz köthető rejtélyes sportegyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","id":"20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfad499-6ca1-4531-a24d-08882b7d30f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","timestamp":"2018. május. 16. 10:21","title":"Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e9479-cf4c-4c67-8b81-888fd69d7e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Listavezetőként indíthatják a nagynevű német szociáldemokrata politikus a következő európai parlamenti választáson. Schulz jelenleg semmilyen pozíciót nem tölt be a képviselőségen kívül.","shortLead":"Listavezetőként indíthatják a nagynevű német szociáldemokrata politikus a következő európai parlamenti választáson...","id":"20180517_Visszaterhet_az_EPbe_Martin_Schulz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984e9479-cf4c-4c67-8b81-888fd69d7e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bd70f-1ea2-4679-804d-4ad36daa8d96","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Visszaterhet_az_EPbe_Martin_Schulz","timestamp":"2018. május. 17. 08:44","title":"Visszatérhet az Európai Parlamentbe Orbán régi ellenfele, Martin Schulz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6eace2-22cf-4ad2-b471-70455aebe04b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél viszont nem.","shortLead":"A nőknél viszont nem.","id":"20180517_Termeketlenseget_okozhat_a_ferfiaknal_a_depresszio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6eace2-22cf-4ad2-b471-70455aebe04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef671dd-3326-4af7-b060-c182aaf4e750","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Termeketlenseget_okozhat_a_ferfiaknal_a_depresszio","timestamp":"2018. május. 17. 15:07","title":"Terméketlenséget okozhat a férfiaknál a depresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]