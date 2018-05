A brüsszeli hírportálon megjelent véleménycikk szerint az uniós csatlakozásra váró balkáni államok vezetői látják, hogy az EU nem képes megfelelő válaszokat adni a magyar helyzet jelentette kihívásra és az országban burjánzó korrupcióra. Mint írták, és ahogy azt a hvg.hu is megírta, az illiberális demokrácia modellje azért annyira "fertőző", mert nem igényel semmilyen koherens ideológiát, mindössze egy másiknak az elutasítását. A magyar kormányfő a szerző szerint ráadásul nem létező ellenségekkel harcol. Amennyiben az Európai Unió hagyja, hogy Magyarország tovább csússzon a kleptokrácia irányába, akkor a Nyugat-Balkán is követni fogja ezt a mintát. Ha nem sikerül visszafordítani az egypárti fordulatot az uniós tagállamokban, az veszélybe sodorja a jövőbeli bővítéseket is, az EU pedig olyan demokráciák és autokráciák közösségévé válik, amelyet csak a szabadkereskedelem tart össze – hangsúlyozta Srdan Cvijic, azzal vádolva Orbán európai szövetségeseit, hogy "bűnrészesek a polgári szabadságjogok elleni támadásokban".

A La Libre Belgique című belga napilap internetes cikkében párhuzamot vont a mai politikai helyzet és a rendszerváltás előtti Magyarország között. A cikk szerzője szerint Kádár János meg volt győződve arról, hogy Soros György összeesküdött ellene, valamint pártja és a Népköztársaság ellen. A cikkíró ironikusnak nevezte, hogy harmincnégy évvel a Nyílt Társadalom Alapítvány budapesti alapítását követően azok a korábban más nézeteket valló antikommunisták, akiket az amerikai milliárdos akkor támogatott, ma ellene fordulnak. Az egykori fiatal demokraták vezetője, Orbán Viktor időközben a liberálisok üldözőjévé vált – írta.

Orbán Viktor eddigi kormányzásainak főbb jellemzőit összegző és a most kezdődő kormányzati ciklus várható hozadékairól szóló írást jelentetett meg szerdán a Magyar7 című felvidéki magyar konzervatív hetilap. Az "Orbán Viktor negyedszer – történelem szemmagasságban" című írásában, a lap kommentátora, Kolek Zsolt megállapítja: "a magyar társadalom kiábrándult a számára illúzióvesztést hozó liberális demokráciából (...) alkotmányozó többséghez juttatva az érdekelvűen patrióta, etatista politikát kínáló Orbán Viktort". A magyar miniszterelnök expozéjában "jó kormányos magabiztosságával tűzött ki ambiciózus célokat", az unió és a világgazdaság legszűkebb magjához való felzárkózással nagyon magasra tette a lécet.

Hozzátette: bár Orbán híveit az elmúlt nyolc év kijózanította az idealizmusból, de egyedül róla feltételezhetik, hogy "képes az országot a centrumba tolni". A Magyar 7 kommentátora megjegyzi: "az ország súlyánál lényegesen nagyobb befolyással bíró kormányfő" szavaiból azt érezni, hogy már szűknek érzi Magyarországot, és tágabb porondra, Európába vágyik, "ahol az új korszellemet leginkább érteni vélő politikusok egyike". Hozzáteszi: ma Orbán még a kisebbségi vélemény egyik legmarkánsabb képviselője, de a jövőben a többség hangadója lehet, s ez új távlatokat nyithat nemcsak a kormányfő karrierjében, hanem az ország lehetőségeiben is.