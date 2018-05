Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e9479-cf4c-4c67-8b81-888fd69d7e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Listavezetőként indíthatják a nagynevű német szociáldemokrata politikus a következő európai parlamenti választáson. Schulz jelenleg semmilyen pozíciót nem tölt be a képviselőségen kívül.","shortLead":"Listavezetőként indíthatják a nagynevű német szociáldemokrata politikus a következő európai parlamenti választáson...","id":"20180517_Visszaterhet_az_EPbe_Martin_Schulz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e9479-cf4c-4c67-8b81-888fd69d7e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bd70f-1ea2-4679-804d-4ad36daa8d96","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Visszaterhet_az_EPbe_Martin_Schulz","timestamp":"2018. május. 17. 08:44","title":"Visszatérhet az Európai Parlamentbe Orbán régi ellenfele, Martin Schulz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","shortLead":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","id":"20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba758ff8-b7f4-4a6b-8fb2-5c4cc4bae2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","timestamp":"2018. május. 17. 08:21","title":"Jelezték az ócsai traffipaxot – és a rendőrök így reagálták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da","c_author":"","category":"kultura","description":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve a Killersen és az Editorson át, rengeteg kortárs előadóra hatott. Csütörtök este a Dürer Kertben élőben is meghallgathatjuk.","shortLead":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve...","id":"20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f82db-107d-4384-bd6b-bfcff6010ff5","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","timestamp":"2018. május. 17. 09:37","title":"Posztpunk legenda érkezik a Dürer Kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","shortLead":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","id":"20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29b39-c974-459b-9822-31f62dcc606d","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Fehérorosz klub elnöke lesz Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mobilon is jelenthetővé válnak a kellemetlen messengeres üzenetek, így pedig az azokat küldözgető személyek. Az új funkció emellett vészcsengőként is működik majd, ha azt gyanítjuk, valami nagy baj készül a másiknál. ","shortLead":"Mobilon is jelenthetővé válnak a kellemetlen messengeres üzenetek, így pedig az azokat küldözgető személyek. Az új...","id":"20180516_facebook_messenger_zaklatas_ongyilkossagi_kiserlet_uzenetek_jelentese_a_facebookon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac56dd4a-60f6-49d1-9789-120758389cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_facebook_messenger_zaklatas_ongyilkossagi_kiserlet_uzenetek_jelentese_a_facebookon","timestamp":"2018. május. 16. 07:02","title":"Vészcsengőt tesz a Facebook a Messengerbe: blokkolhatja vele a kellemetlen alakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","id":"20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b30c7-8fa9-477d-8c7a-d74eb5b4be65","keywords":null,"link":"/elet/20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","timestamp":"2018. május. 15. 21:38","title":"Keddi kacsamesék: kacsacsaládot mentettek a BME tetőteraszáról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint a mezőgazdaság fejlődésének a munkaerőhiány enyhítése, illetve a fiatalok bevonása a kulcsa.","shortLead":"Nagy István szerint a mezőgazdaság fejlődésének a munkaerőhiány enyhítése, illetve a fiatalok bevonása a kulcsa.","id":"20180516_Kikuldene_a_foldekre_a_fiatalokat_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43a135a-18d7-4559-b478-a86bc981dc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Kikuldene_a_foldekre_a_fiatalokat_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Kiküldené a földekre a fiatalokat az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f59e8-ffe7-4534-a6b1-a09d0efd9ce4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csempészek furcsa járásuk miatt tűntek fel a colombói repülőtér vámosainak.","shortLead":"A csempészek furcsa járásuk miatt tűntek fel a colombói repülőtér vámosainak.","id":"20180517_Arannyal_a_vegbelukben_buktak_le_csempeszek_Sri_Lankan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92f59e8-ffe7-4534-a6b1-a09d0efd9ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac9ea-5113-43f3-8cb9-adc9bcb75e08","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Arannyal_a_vegbelukben_buktak_le_csempeszek_Sri_Lankan","timestamp":"2018. május. 17. 18:04","title":"Arannyal a végbelükben buktak le csempészek Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]