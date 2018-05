Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","shortLead":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","id":"20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2676ad8-c406-40cd-87fe-d2eda1d39821","keywords":null,"link":"/elet/20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 16. 17:51","title":"Megint kacsacsaládon segítettek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi év legmagasabb támogatottsági arányát értem el a közvélemény-kutatásokban. A média lehet, hogy korrupt, de az emberek megértik, miről van szó – írta egyik legutóbbi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök. A kiváló eredményhez azért az is kellett, hogy Trump ide-oda ugráljon a felméréseket végző cégek között.\r

","shortLead":"Az utóbbi év legmagasabb támogatottsági arányát értem el a közvélemény-kutatásokban. A média lehet, hogy korrupt, de...","id":"20180516_Trump_magat_unnepli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424df93b-c9b7-4427-8604-58b204becfe0","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Trump_magat_unnepli","timestamp":"2018. május. 16. 08:58","title":"Trump talált egy közvélemény-kutatást, amellyel ünnepelheti magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két legnépszerűbb keresztnév. ","shortLead":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két...","id":"20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2870f4d9-b263-491e-a960-af79d7d717a2","keywords":null,"link":"/elet/20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","timestamp":"2018. május. 17. 14:59","title":"2017-ben ezekre a keresztnevekre buktak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg mindenre lehet következtetni. ","shortLead":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg...","id":"20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a1b46-fad1-4a03-971d-854651513889","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","timestamp":"2018. május. 16. 14:33","title":"Teljes személyiségprofil állítható fel pusztán az ujjlenyomat alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","shortLead":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","id":"20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e947a-43d1-4c60-a9cc-d85472872fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","timestamp":"2018. május. 16. 09:44","title":"Orbán megduplázza a Magyar Honvédség költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","shortLead":"A Dinamo Breszt elnöke lesz három évig. ","id":"20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b2b90f-9ed0-43a2-8440-ab7b29db0bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29b39-c974-459b-9822-31f62dcc606d","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Feherorosz_klub_elnoke_lesz_Maradona","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Fehérorosz klub elnöke lesz Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","shortLead":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","id":"20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639b35e-7bd7-4e95-bd49-8a5d66666e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","timestamp":"2018. május. 16. 15:49","title":"Dúró Dóra magára vette Jeszenszky kritikáját a jobbikos nőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2017-től él az új jogszabály, mely meghatározza, mennyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.","shortLead":"2017-től él az új jogszabály, mely meghatározza, mennyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.","id":"20180516_Sokaknak_meg_mindig_nem_esett_le_a_tantusz_igy_kell_adozni_ingatlaneladas_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73678ca-94be-4aaf-8c77-f80594142db9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Sokaknak_meg_mindig_nem_esett_le_a_tantusz_igy_kell_adozni_ingatlaneladas_utan","timestamp":"2018. május. 16. 11:48","title":"Sokaknak még mindig nem esett le a tantusz: így kell adózni ingatlaneladás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]