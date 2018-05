Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","shortLead":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","id":"20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb982fe5-a67f-4441-ba77-2a5d26a0906c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","timestamp":"2018. május. 17. 09:59","title":"Ezerlakásos lakópark miatt kerülhetnek gondba a családok Gazdagréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe, s arra számítunk, hogy Európában is beindul ez a folyamat: arról beszélnek, hogy hamarosan Csehország, s talán Lengyelország is követi majd az USA példáját – mondta a hvg.hu-nak Arye Mekel, a Begin-Szadat Stratégiai Tanulmányok Központ nevű intézet vezető kutatója. Izrael egykori helyettes ENSZ-nagykövete szerint a hétfőn kitört palesztin-izraeli összetűzések hevessége napokon belül alábbhagy. ","shortLead":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból...","id":"20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d512a98-975e-4e77-8aa4-d079a3d4cd81","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 15. 13:13","title":"Sorra jöhetnek a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5e0d15-f625-443c-a60a-3d470c8badbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pervesztésként próbálja interpretálni a kormányszócső, hogy Dirk Gerkens korábbi munkahelye, az RTL Klub ellen folyó egyik ügyét visszaküldték első fokra. Azt pedig csak mellékesen említik meg, hogy Gerkens a másik eljárást másodfokon is elvesztette.","shortLead":"Pervesztésként próbálja interpretálni a kormányszócső, hogy Dirk Gerkens korábbi munkahelye, az RTL Klub ellen folyó...","id":"20180516_Most_a_TV2vezer_ugyeben_csusztat_az_Origo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b5e0d15-f625-443c-a60a-3d470c8badbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5ba0d-e0a0-4a1f-b10d-0fda53802f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_a_TV2vezer_ugyeben_csusztat_az_Origo","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Most a Tv2-vezér ügyében csúsztat az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg néne őzikéje 2.0, igaz, most happy end nélkül. ","shortLead":"Szomorú, de tanulságos mese egy szárny nélküli méhecskéről, akit megtalált egy jóságos nő kertészkedés közben. Öreg...","id":"20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede50c47-a799-4d8b-a4c6-60ce535cbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8694b04-e422-4f89-af17-2c9dacc50b6f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_van_remeny_uj_lehetoseget_kapott_az_elettol_a_szarny_nelkuli_mehecske","timestamp":"2018. május. 15. 17:25","title":"Van remény: új lehetőséget kapott az élettől a szárny nélküli méhecske – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Hazajarnak_nyaralni_a_menekultek_az_Index_tesz_is_ellene_valamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2c739-199d-4856-acce-d7f450596d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Hazajarnak_nyaralni_a_menekultek_az_Index_tesz_is_ellene_valamit","timestamp":"2018. május. 16. 11:00","title":"Hazajárnak nyaralni a menekültek, az Index tesz is ellene valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","shortLead":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","id":"20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af467094-c9e4-4d8a-ad1a-7fb560d4be0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","timestamp":"2018. május. 15. 15:25","title":"Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70caba85-a2f2-48da-8c0b-c63187346b7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere szerint újabb szakaszába lépett az ország északnyugati részén áprilisban kezdődött ebolajárvány, miután a kórokozó vírust Mbandaka tartományi székhelyen is azonosították, egy ottani betegnél.","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere szerint újabb szakaszába lépett az ország északnyugati részén...","id":"20180517_ujra_fellangolt_nagyvarosra_is_atterjedhet_az_ebolajarvay","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70caba85-a2f2-48da-8c0b-c63187346b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ab276-7d71-4b23-966e-e40fd52ed47a","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_ujra_fellangolt_nagyvarosra_is_atterjedhet_az_ebolajarvay","timestamp":"2018. május. 17. 07:17","title":"Újra fellángolt, nagyvárosra is átterjedhet az ebolajárváy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított költségeket.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres családi ház esetében egy éve még 2 millió forintra becsülték a szokásosan bele nem számított...","id":"20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc6beb-689b-48d5-bebc-27dc0bac7d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f48ba1-8660-409c-9ab5-00be1be46d26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Epitkezik_3_millio_forinttal_tobbet_fog_kifizetni_mint_amire_szamit","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Építkezik? 3 millió forinttal többet fog kifizetni, mint amire számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]