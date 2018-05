Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba, csaknem 4, míg az ország egészére vonatkozó index 2 ponttal nőtt negyedéves alapon.","shortLead":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba...","id":"20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1a3a6-9d80-447d-a523-175360c082d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","timestamp":"2018. május. 16. 14:02","title":"Ez lesz 2018-ban a lakáspiacon: 110 ingatlanos cég vallott név nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot a müncheni központú német napilap, a Süddeutsche Zeitung szerkesztősége. 