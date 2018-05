Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen durvának mondható áremelkedéssel indít az idei balatoni strandszezon, amely a szezonális termékekre is hatással lesz. Egy sima lángosért 500 forintot is elkérhetnek, a pluszfeltét pedig további 200-300 forintot is jelenthet. ","shortLead":"Egészen durvának mondható áremelkedéssel indít az idei balatoni strandszezon, amely a szezonális termékekre is hatással...","id":"20180516_700800_forintot_is_elkerhetnek_egy_langosert_iden_a_Balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021115-de6c-4552-b90e-05852e57415f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_700800_forintot_is_elkerhetnek_egy_langosert_iden_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 16. 06:02","title":"700-800 forintot is elkérhetnek egy lángosért idén a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92eebe59-a585-4395-9a32-665e3b99145e","c_author":"Csurja Zsolt","category":"kkv","description":"A világ egyik legédesebb paradicsomát termesztik Veresegyházon. A vállalkozás 2016-ig 85 százalékban exportra termelt, de az ügyvezető tudatosan csökkentette az arányt, mert nagy dobásra készül. ","shortLead":"A világ egyik legédesebb paradicsomát termesztik Veresegyházon. A vállalkozás 2016-ig 85 százalékban exportra termelt...","id":"20180517_Cukorfalat_es_tarsai_lenyomna_a_veresegyhazi_paradicsom_a_spanyol_importot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92eebe59-a585-4395-9a32-665e3b99145e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeabff46-6b22-41e5-b765-ee8606a256a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Cukorfalat_es_tarsai_lenyomna_a_veresegyhazi_paradicsom_a_spanyol_importot","timestamp":"2018. május. 17. 13:30","title":"Cukorfalat és társai: lenyomná a veresegyházi paradicsom a spanyol importot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Donald Trump ilyenkor a szabadkereskedelem híve. ","shortLead":"Donald Trump ilyenkor a szabadkereskedelem híve. ","id":"20180516_14_eves_kereskedelmi_haborut_veszitett_el_az_EU_az_USAval_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b7a03a-b086-4a3c-8240-e7151803ee5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_14_eves_kereskedelmi_haborut_veszitett_el_az_EU_az_USAval_szemben","timestamp":"2018. május. 16. 10:14","title":"14 éves kereskedelmi háborút veszített el az EU az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt május 22. a határidő.","shortLead":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt...","id":"20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47c55a8-9561-4ba0-88e5-3a1b72067af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. május. 16. 05:31","title":"Már csak egy hét: ezekre nagyon figyeljen oda az adóbevalláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","shortLead":"Nem férfi, aki ilyeneket mond - írta Dúró Dóra jobbikos politikus. ","id":"20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f3304-b525-46e0-be4a-5b6ae8a08728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639b35e-7bd7-4e95-bd49-8a5d66666e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Duro_Dora_dj_jeszy","timestamp":"2018. május. 16. 15:49","title":"Dúró Dóra magára vette Jeszenszky kritikáját a jobbikos nőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46c3a3b-e5d9-4fd6-a6ff-8f368a9e8eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június közepétől látható kiállítás a Modemben.","shortLead":"Június közepétől látható kiállítás a Modemben.","id":"20180517_Van_Gogh_Monet_Picasso__gigatarlat_nyilik_Debrecenben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46c3a3b-e5d9-4fd6-a6ff-8f368a9e8eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779081fd-cbec-41a6-86d6-76416000a55c","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Van_Gogh_Monet_Picasso__gigatarlat_nyilik_Debrecenben","timestamp":"2018. május. 17. 10:05","title":"Van Gogh, Monet, Picasso – gigatárlat nyílik Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","shortLead":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","id":"20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a873af-a97e-41bb-a59f-c7fbe5a21549","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","timestamp":"2018. május. 16. 15:23","title":"Vége a kerregésnek: a Volvo is leszámol a dízelmotorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","shortLead":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","id":"20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5b162-7877-4118-be8b-e4270588b877","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 15. 21:10","title":"Bödőcs és az egyetlen nő - átadták a Libri irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]