Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed70e450-8b97-4030-a63a-ab192ce1627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg férfiaknak jut a viseletből.","shortLead":"Főleg férfiaknak jut a viseletből.","id":"20180516_Farmerruhakkal_ujit_a_MAV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed70e450-8b97-4030-a63a-ab192ce1627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8795a0-846a-41ee-a913-898655f6bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Farmerruhakkal_ujit_a_MAV","timestamp":"2018. május. 16. 15:20","title":"Farmerruhákkal újít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban rendezett profi versenyen.","shortLead":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban...","id":"20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d6bdf6-c9b5-41c6-bc5d-318a3401b075","keywords":null,"link":"/sport/20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","timestamp":"2018. május. 17. 09:11","title":"5 másodpercet vert saját világrekordjára Hosszú Katinka riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","shortLead":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","id":"20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438bf22a-6de4-45fe-9c66-e0ed12949d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","timestamp":"2018. május. 17. 12:43","title":"Le akarta fejezni haragosát egy hevesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c65f06-1218-4bb1-93fb-18de38776f24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Las Vegas melletti roncsra néhány napja bukkantak rá a rendőrök. Kiderült: a kocsi mindkét utasa életét megmentette.","shortLead":"A Las Vegas melletti roncsra néhány napja bukkantak rá a rendőrök. Kiderült: a kocsi mindkét utasa életét megmentette.","id":"20180516_mclaren_720s_baleset_las_vegas_sivatag_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83c65f06-1218-4bb1-93fb-18de38776f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabc6e69-267a-486d-b74e-60b3485644f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_mclaren_720s_baleset_las_vegas_sivatag_rendorseg","timestamp":"2018. május. 16. 09:16","title":"Ilyen csak a filmekben van: totálkáros McLarent találtak a sivatagban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába a növekvő gyerekvállalási hajlandóság, mert egyre kevesebb a szülőképes korú nő.","shortLead":"Hiába a növekvő gyerekvállalási hajlandóság, mert egyre kevesebb a szülőképes korú nő.","id":"20180517_Mar_az_sem_lesz_eleg_ha_tobb_gyereket_vallalnak_a_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef292af-f39c-4c63-9c69-24a886835283","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Mar_az_sem_lesz_eleg_ha_tobb_gyereket_vallalnak_a_magyarok","timestamp":"2018. május. 17. 15:33","title":"Már az sem lesz elég, ha több gyereket vállalnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember 75 évesen azt vesz fel, amit akar. Főleg, ha férfi.","shortLead":"Az ember 75 évesen azt vesz fel, amit akar. Főleg, ha férfi.","id":"20180516_Mikor_fogunk_tudni_ugy_odamondani_mint_Ernyey_Bela","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4491b-9934-4d3e-b8cf-939a18b1bf94","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Mikor_fogunk_tudni_ugy_odamondani_mint_Ernyey_Bela","timestamp":"2018. május. 16. 10:33","title":"Mikor fogunk tudni úgy odamondani, mint Ernyey Béla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igényeseknek kínál egyedi ételt egy New York-i étterem, ráadásul a beszámolók szerint azok is megkóstolhatják, akik nem engedhetnek meg maguknak borsos éttermi számlát.","shortLead":"Igényeseknek kínál egyedi ételt egy New York-i étterem, ráadásul a beszámolók szerint azok is megkóstolhatják, akik nem...","id":"20180516_itt_az_igenyesek_gyorskajaja_a_24_karatos_csirkeszarny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ba7813-294d-4934-9710-8fc999179ee5","keywords":null,"link":"/elet/20180516_itt_az_igenyesek_gyorskajaja_a_24_karatos_csirkeszarny","timestamp":"2018. május. 16. 09:23","title":"Itt az igényesek gyorskajája, a 24 karátos csirkeszárny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]