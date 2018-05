Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46c3a3b-e5d9-4fd6-a6ff-8f368a9e8eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június közepétől látható kiállítás a Modemben.","shortLead":"Június közepétől látható kiállítás a Modemben.","id":"20180517_Van_Gogh_Monet_Picasso__gigatarlat_nyilik_Debrecenben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46c3a3b-e5d9-4fd6-a6ff-8f368a9e8eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779081fd-cbec-41a6-86d6-76416000a55c","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Van_Gogh_Monet_Picasso__gigatarlat_nyilik_Debrecenben","timestamp":"2018. május. 17. 10:05","title":"Van Gogh, Monet, Picasso – gigatárlat nyílik Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Hiába is tagadnánk, ha megfog egy reklám, fiziológiai reakcióink lebuktatnak – a \"lebuktatásban\" rejlő üzleti lehetőségeket igyekszik kihasználni egy magyar startup. A Synetiqnél tudják, miért lett sikeres Kasszás Erzsi, még ha illett is utálni.","shortLead":"Hiába is tagadnánk, ha megfog egy reklám, fiziológiai reakcióink lebuktatnak – a \"lebuktatásban\" rejlő üzleti...","id":"20180515_synetiq_neuromarketing","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01879073-d5e7-4316-acd0-41240e939dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_synetiq_neuromarketing","timestamp":"2018. május. 16. 10:45","title":"Megtaláltuk a magyar céget, amelyiknek senki nem tud hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia, kérje-e, hogy újból kiszámítsák időskori járandóságát. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia...","id":"20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f49d8c-1c1a-4a08-87d9-4aed1b26ebd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","timestamp":"2018. május. 17. 09:24","title":"Így számoltathatja újra a rokkantnyugdíjas a járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt - hívja fel a figyelmet a The Lancet című orvostudományi folyóirat.","shortLead":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt...","id":"20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18656b85-d566-4bc1-aa72-e74b2cbd1a1f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","timestamp":"2018. május. 15. 20:35","title":"239 ezer kislány hal meg évente Indiában, mert a diszkrimináció miatt elhanyagolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből költözik az irodájuk.","shortLead":"Alexander Soros helyettes a Nyílt Társadalom Alapítványnál, a Twitteren reagált arra, hogy Budapestről Berlinből...","id":"20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324366ab-56a3-4c4d-bb89-7a80f642be78","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Uzent_Soros_fia_tovabbra_is_fontosak_szamukra_a_magyar_civilek","timestamp":"2018. május. 16. 17:10","title":"Üzent Soros fia: továbbra is fontosak számukra a magyar civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak, hetente ötven kilogramm kecskesajtot kell szállítaniuk majd.","shortLead":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak...","id":"20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f578e-24c4-4ec0-b17a-2a0b9654e9f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","timestamp":"2018. május. 15. 14:23","title":"Példaértékű siker, jó üzletet kötött a közmunkások tejüzeme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","shortLead":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","id":"20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e947a-43d1-4c60-a9cc-d85472872fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","timestamp":"2018. május. 16. 09:44","title":"Orbán megduplázza a Magyar Honvédség költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180517_Joszivu_netezok_raraktak_a_kihagyott_Orbant_a_Neppart_csoportkepere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22a79a3-cdb0-4eec-b4cc-e37236e18bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Joszivu_netezok_raraktak_a_kihagyott_Orbant_a_Neppart_csoportkepere","timestamp":"2018. május. 17. 10:49","title":"Jószívű netezők rárakták a kihagyott Orbánt a Néppárt csoportképére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]