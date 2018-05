Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész a németalföldi mester műveként azonosíttatta a londoni Christie's aukciósház árverésén 18 hónapja vásárolt portrét – adta hírül kedden az NRC holland napilap.","shortLead":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész...","id":"20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829970ad-e0d7-4494-b47b-008894f42372","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","timestamp":"2018. május. 16. 13:44","title":"Felbukkant egy ismeretlen Rembrandt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34693e3e-635f-4ece-8062-68056aa99f04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levédették Mészáros sportruházati márkájának nevét, és alig hittük el, mi az.","shortLead":"Levédették Mészáros sportruházati márkájának nevét, és alig hittük el, mi az.","id":"20180516_Meszaros_Lorincnek_is_van_humora_csak_nem_mindenki_erti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34693e3e-635f-4ece-8062-68056aa99f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0545ae8-adb9-4dd3-b1c8-639519691ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Meszaros_Lorincnek_is_van_humora_csak_nem_mindenki_erti","timestamp":"2018. május. 16. 15:35","title":"Mészáros Lőrincnek is van humora, csak nem mindenki érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőröket hívtak vissza a szerb-magyar határról a migrációs válság enyhülése miatt.","shortLead":"Rendőröket hívtak vissza a szerb-magyar határról a migrációs válság enyhülése miatt.","id":"20180516_Annyira_keves_a_menekult_hogy_visszarendeltek_a_rendoroket_a_hatarrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce90534-7f7a-4c57-98c1-5078da71b422","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Annyira_keves_a_menekult_hogy_visszarendeltek_a_rendoroket_a_hatarrol","timestamp":"2018. május. 16. 16:30","title":"Annyira kevés a menekült, hogy visszarendelték a rendőröket a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok nem lehetnek ellentétesek a belső piaci szabadságjogokkal.","shortLead":"Az EP kulturális és oktatásügyi bizottsága (CULT) szerint Magyarországnak joga van saját oktatási törvényekhez, de azok...","id":"20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee147fcc-5d18-4683-9515-1543ca97cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_oktatasugyben_kapott_komoly_biralatot_Magyarorszag","timestamp":"2018. május. 16. 12:44","title":"Most oktatásügyben kapott komoly bírálatot Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek kiabáltak, hogy álljon meg.","shortLead":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek...","id":"20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc55213-ad0d-40b7-920f-b1e6d6f897af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","timestamp":"2018. május. 15. 20:01","title":"Nagy volt a pánik a Kálvária téren kigyulladt buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben a külgazdaság és a külügy. A Gazdasági bizottságban járt a külügyminiszter-jelölt.\r

\r

","shortLead":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben...","id":"20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb292-faeb-4f06-be4a-613af1e4bf0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","timestamp":"2018. május. 15. 15:18","title":"Szijjártó tárgyal ezután a nemzetközi energiaügyekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243462b9-720a-4e26-af7c-c3ea3545cb9e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"14 órás is lehet egy aktus, a hímek pedig szó szerint belepusztulnak a párzásba. ","shortLead":"14 órás is lehet egy aktus, a hímek pedig szó szerint belepusztulnak a párzásba. ","id":"20180516_Olyan_sokaig_es_sokat_szexel_hogy_lassan_kihal_ket_egerszeru_erszenyes_faj","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=243462b9-720a-4e26-af7c-c3ea3545cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb731e65-a682-4839-a353-526a84200590","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Olyan_sokaig_es_sokat_szexel_hogy_lassan_kihal_ket_egerszeru_erszenyes_faj","timestamp":"2018. május. 16. 13:05","title":"Olyan sokáig és sokat szexel, hogy lassan kihal két egérszerű erszényes faj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]