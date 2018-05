Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családügyi konferenciát szervezett a Kopp Mária Intézet, itt Purebl György pszichiáter arról beszélt, a család védelmet adhat a mentális betegségekkel szemben. Velkey György kórházszövetségi elnök pedig a gyerekbarát kórházakat dicsérte – igaz, ezekből elkelne több is. Skrabski Fruzsina szerint pedig a közösség segít, hogy a házastársak ne váljanak el.\r

\r

","shortLead":"Családügyi konferenciát szervezett a Kopp Mária Intézet, itt Purebl György pszichiáter arról beszélt, a család védelmet...","id":"20180515_A_Tizparancsolat_utan_a_csalad_a_masik_csodaszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dadb34-e131-475e-8a8b-402a581988c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_Tizparancsolat_utan_a_csalad_a_masik_csodaszer","timestamp":"2018. május. 15. 14:08","title":"A Tízparancsolat után a család a másik csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi úrhoz méltón ugyan finoman, de ismét csak célozgatott Tim Cook a Facebook megkérdőjelezhető adatkezelésére.","shortLead":"Egy igazi úrhoz méltón ugyan finoman, de ismét csak célozgatott Tim Cook a Facebook megkérdőjelezhető adatkezelésére.","id":"20180515_Nem_szegyellos_ismet_beszolt_Tim_Cook_Mark_Zuckerbergnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62657b98-f666-414e-9dc7-aa214aab6c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_Nem_szegyellos_ismet_beszolt_Tim_Cook_Mark_Zuckerbergnek","timestamp":"2018. május. 15. 19:00","title":"Nem szégyellős: ismét beszólt Tim Cook Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak, hetente ötven kilogramm kecskesajtot kell szállítaniuk majd.","shortLead":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak...","id":"20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f578e-24c4-4ec0-b17a-2a0b9654e9f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","timestamp":"2018. május. 15. 14:23","title":"Példaértékű siker, jó üzletet kötött a közmunkások tejüzeme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","shortLead":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","id":"20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2dc5-0db6-48c2-987c-50aa16a2c08a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","timestamp":"2018. május. 16. 08:10","title":"Több száz új jegyautomatát ígér jövő nyárra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el sem indítottak.","shortLead":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el...","id":"20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f85e8-256d-4d69-82ec-06deea2db1e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","timestamp":"2018. május. 15. 17:44","title":"Nem fognak örülni ennek azok, akik a Keletiből indulnának most vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három újabb személyt tartana előzetes letartóztatásban az ügyészség Czeglédy Csaba ügyében, köztük az egykori baloldali politikus testvérét. A hvg.hu információi szerint azt a szintén őrizetbe vett asszonyt viszont hazaengedték, akit 3 éves kisgyereke mellől vittek el hétfőn hajnalban. Mivel a férje ugyanebben az ügyben szintén előzetesben van, így a gyerek kis híján intézetbe került.","shortLead":"Három újabb személyt tartana előzetes letartóztatásban az ügyészség Czeglédy Csaba ügyében, köztük az egykori baloldali...","id":"20180516_Czegledyugy_A_kisgyereke_mellol_elvitt_edesanya_hazamehet_Czegledy_testveret_bortonben_tartanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bb0ba5-e62d-4c71-9797-95b806dbc498","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Czegledyugy_A_kisgyereke_mellol_elvitt_edesanya_hazamehet_Czegledy_testveret_bortonben_tartanak","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Czeglédy-ügy: A kisgyereke mellől elvitt édesanya hazamehet, Czeglédy testvérét börtönben tartanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952a6663-0a01-4250-8a65-d42c67e43249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán negyedik miniszterelnöki ciklusának középpontjában a hadsereget és a honvédelmet emelte. Két éven belül háromszáz tisztet avathatnak, erre utal egy friss közbeszerzés.","shortLead":"Orbán negyedik miniszterelnöki ciklusának középpontjában a hadsereget és a honvédelmet emelte. Két éven belül háromszáz...","id":"20180516_327_millioert_vesz_kardokat_a_honvedseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952a6663-0a01-4250-8a65-d42c67e43249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97736e29-e91d-4494-936a-1e62b24f0868","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_327_millioert_vesz_kardokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. május. 16. 10:35","title":"32,7 millióért vesz kardokat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott. Azonnal meg is műtötték.","shortLead":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott...","id":"20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a56914e-b50e-4e55-b5b4-3981770458bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","timestamp":"2018. május. 15. 10:03","title":"Semmi rosszat nem érzett a 76 éves férfi, de bejelzett az órája, és ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]