Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs kétség afelől, Oroszország soha nem látott erőfeszítést tett, hogy beleavatkozzon a 2016. évi választásunkba\" - hangsúlyozta a bizottság elnöke, Richard Burr republikánus szenátor a testület alelnökével, Mark Warner demokrata párti szenátorral közösen kiadott közleményében, miután a testület - zárt ülésen - szerdán volt magas rangú hírszerzési vezetőket hallgatott meg.\r

","shortLead":"\"Nincs kétség afelől, Oroszország soha nem látott erőfeszítést tett, hogy beleavatkozzon a 2016. évi választásunkba\"...","id":"20180517_putyin_rendelte_el_a_beavatkozast_az_amerikai_valasztasokba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70445844-9d87-4014-be21-abde78cc8ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_putyin_rendelte_el_a_beavatkozast_az_amerikai_valasztasokba","timestamp":"2018. május. 17. 05:48","title":"Maga Putyin rendelte el a beavatkozást az amerikai választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tajvani kutatók fejlesztették ki a módszert, amely vér- vagy vizeletmintából már 30 perc alatt kimutatja a rák biomarkereit.","shortLead":"Tajvani kutatók fejlesztették ki a módszert, amely vér- vagy vizeletmintából már 30 perc alatt kimutatja a rák...","id":"20180516_fel_ora_alatt_kimutatja_a_rakot_egy_uj_technologia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa8bb99-b961-4185-9785-a4b45a400ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_fel_ora_alatt_kimutatja_a_rakot_egy_uj_technologia","timestamp":"2018. május. 16. 18:28","title":"Fél óra alatt kimutatja a rákot egy új technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nyugat-Európa egyetlen migránspokol – ezt hallhattuk minden nap, az összes létező kormányzati csatornán keresztül a kampányban. Április 8-a után sokan azt gondolták, az egyértelmű hazugság azért működhetett, mert a választók megtéveszthetőek, egyszerűbben fogalmazva: buták. Ám egy amerikai kutatás azt állítja, hogy ez teljes félreértés. Szerintük egy szavazói csoport képes éppen a hazugságok miatt hitelesnek tartani politikusát. ","shortLead":"Nyugat-Európa egyetlen migránspokol – ezt hallhattuk minden nap, az összes létező kormányzati csatornán keresztül...","id":"20180516_Orbanek_nem_az_egyertelmu_hazugsagok_ellenere_nyernek_hanem_eppen_azert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9bc247-6fa8-4f7f-9741-9ace6045b256","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Orbanek_nem_az_egyertelmu_hazugsagok_ellenere_nyernek_hanem_eppen_azert","timestamp":"2018. május. 16. 13:30","title":"Nincs rá ellenszer: Orbánékat épp a hazugságaik teszik hitelessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cd2fc9-febd-45d6-af9f-b5e1435c4f21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kapus a szezon végén otthagyja a bajnokságban negyedik, BL-döntőre készülő angol alakulatot.","shortLead":"A magyar kapus a szezon végén otthagyja a bajnokságban negyedik, BL-döntőre készülő angol alakulatot.","id":"20180518_Bogdan_Adam_tavozik_a_Liverpoolbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2cd2fc9-febd-45d6-af9f-b5e1435c4f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc828c-b3fc-4183-a836-230e20593fa6","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Bogdan_Adam_tavozik_a_Liverpoolbol","timestamp":"2018. május. 18. 08:27","title":"Bogdán Ádám távozik a Liverpoolból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b369fc-99ab-44a9-bb24-efe12a6cdb88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Start it @K&H inkubátor ViddL csapata döntős lett a PowerUp! közép-európai energetikai versenyen. A hazai startup online rendszere a futárszolgálatoknál olcsóbb, igények szerinti szállítást és gyors, egyszerű csomagfeladási lehetőséget kínál, új utat nyitva ezzel a városon belüli csomagszállításban.","shortLead":"A Start it @K&H inkubátor ViddL csapata döntős lett a PowerUp! közép-európai energetikai versenyen. A hazai startup...","id":"20180517_power_up_startup_viddl_kh_inkubator","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b369fc-99ab-44a9-bb24-efe12a6cdb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01140051-8a0d-4dce-8034-1a111286615c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_power_up_startup_viddl_kh_inkubator","timestamp":"2018. május. 17. 17:03","title":"5 magyar fiatal, akik most nagyot dobhatnak – alaposan felforgatnák a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","shortLead":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","id":"20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d72f8-4f75-41a7-90d4-b7a7f9b4215b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","timestamp":"2018. május. 16. 15:03","title":"Lesz miből választani: egy sor új számítógépet dob piacra a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","shortLead":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","id":"20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03ee146-f24b-42ad-9c0d-92229d10a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","timestamp":"2018. május. 17. 19:34","title":"Budapesten elkapott kémet alakít majd Benedict Cumberbatch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]