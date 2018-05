Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59ae12b-95ac-466e-abaf-4a190e59b165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka felbőszített kisautója hamarosan megérkezik a kereskedésekbe.","shortLead":"A japán márka felbőszített kisautója hamarosan megérkezik a kereskedésekbe.","id":"20180517_suzuki_swift_sport_olcso_sportauto_sportkocsi_turbomotor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59ae12b-95ac-466e-abaf-4a190e59b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503e9546-fb8b-4278-8075-94345c7135c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_suzuki_swift_sport_olcso_sportauto_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. május. 17. 15:21","title":"Lakossági sportkocsi: beárazták az új Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán a különféle nőügyeket – már ha egyáltalán volt sejtésünk arról, mik is ezek pontosan.



","shortLead":"Egy friss kutatásból és az elkészült kötetből kiderül: a magyar nők szerint egyetlen párt sem képviseli igazán...","id":"hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53125618-a415-4a21-9738-40403985ce96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb695-b3d8-4ceb-8e40-9b377f49da27","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180518_Kiszolgaltatottsag_bizonytalansag_tulterheltseg_pres_a_legegetobb_nougyek_amelyekkel_tenyleg_foglalkozni_kellene_allitjak_kutatok","timestamp":"2018. május. 18. 09:13","title":"Kiszolgáltatottság, bizonytalanság, túlterheltség, prés: a legégetőbb nőügyek, amelyekkel tényleg foglalkozni kellene, állítják kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","id":"20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635243b-c1de-4f04-b707-98115b01eafb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","timestamp":"2018. május. 18. 04:01","title":"Putyin sem érthet mindenhez – hogy is volt azzal a Kamazzal? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","id":"20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2ebac-0a9f-429b-acad-6b71eaaa904e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","timestamp":"2018. május. 16. 16:02","title":"Kisebb súllyal születnek a balkezes csecsemők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccddc416-8ade-4baa-aa14-a09cbabfacb0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"EU – nyugat-balkáni csúcsot rendeznek Szófiában. A hat állam csatlakozni kíván az unióhoz, mely cserébe elvárja tőlük a jogállamiságot megszilárdító reformokat. Csakhogy a balkáni államok vezetői azt látják, egyes uniós tagállamok sem jeleskednek ezen a téren.","shortLead":"EU – nyugat-balkáni csúcsot rendeznek Szófiában. A hat állam csatlakozni kíván az unióhoz, mely cserébe elvárja tőlük...","id":"20180516_Szerb_ellenzeki_Magyarorszagrol_terjed_az_illiberalis_fertozes_a_NyugatBalkanon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccddc416-8ade-4baa-aa14-a09cbabfacb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f71c3a5-6ac8-499a-9a16-7b70fe715ef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Szerb_ellenzeki_Magyarorszagrol_terjed_az_illiberalis_fertozes_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2018. május. 16. 13:57","title":"Szerb ellenzéki: Magyarországról terjed az illiberális fertőzés a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar lakosság 67%-a használ okostelefont internetezésre.","shortLead":"A magyar lakosság 67%-a használ okostelefont internetezésre.","id":"20180516_Mar_az_okostelefonhasznalok_koreben_is_megvan_a_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef6d25f-e53a-423e-831d-a90813e2a23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_az_okostelefonhasznalok_koreben_is_megvan_a_ketharmad","timestamp":"2018. május. 16. 16:30","title":"Már az okostelefon-használók körében is megvan a kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten. Fischer Iván és zenekara idén új helyszínen, a Szent István-bazilika előtti téren köszönti a nyarat június 17-én 19 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes.","shortLead":"Brahms Magyar táncai, a Budapesti Fesztiválzenekar, cigány muzsikusok és ötszáz táncoló gyerek egyetlen koncerten...","id":"20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac55bab-b85e-4415-b2a8-898c149ea3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ba6dc-1337-4b75-a28a-0408d1404d71","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Iden_a_Bazilika_elott_tertancol_500_gyerek_Fischer_Adamek_zenejere","timestamp":"2018. május. 17. 10:27","title":"Idén a Bazilika előtt tértáncol 500 gyerek Fischer Ivánék zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész a németalföldi mester műveként azonosíttatta a londoni Christie's aukciósház árverésén 18 hónapja vásárolt portrét – adta hírül kedden az NRC holland napilap.","shortLead":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész...","id":"20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829970ad-e0d7-4494-b47b-008894f42372","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","timestamp":"2018. május. 16. 13:44","title":"Felbukkant egy ismeretlen Rembrandt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]