Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rántottától az áramfogyasztáson keresztül az olvasnivalóig az élet egyre több területén megkerülhetetlen a leköszönő felcsúti polgármester.","shortLead":"A rántottától az áramfogyasztáson keresztül az olvasnivalóig az élet egyre több területén megkerülhetetlen a leköszönő...","id":"20180516_Asvanyviz_tojas_ujsag_aram_Barmit_vasarolna_Meszarostermekekbe_botlik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54692fff-4907-46d5-99ff-409bd1852185","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Asvanyviz_tojas_ujsag_aram_Barmit_vasarolna_Meszarostermekekbe_botlik","timestamp":"2018. május. 16. 14:23","title":"Ásványvíz, tojás, újság, áram? Bármit vásárolna, Mészáros-termékekbe botlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig a tulajdonosok még túl is szokták értékelni otthonukat.","shortLead":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig...","id":"20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0eea4-5039-445c-ac1a-0803e619f1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Katasztrofális lakásállapotok vidéken: négy ingatlanból egy romos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi könnyedséggel helyettesíti. Az első, ilyen módon csomagolt italokból egyelőre csak kávék lesznek kaphatók, ha viszont beválik, más frissítőkre is kiterjeszthetik. Mutatjuk videón, hogy hogy működik.","shortLead":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi...","id":"20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc94a8-c523-421e-be9f-b6f8b02cc6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","timestamp":"2018. május. 16. 10:03","title":"25 év kellett hozzá, de megcsinálták: itt a dobozos üdítő, ami önmagát hűti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851385d-76a7-4fd6-a9a7-75610f4a0b3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság a 112 segélyhívó felelős használatára hívja fel a figyelmet. A pálcikaemberek szereplésével készült animációs kisfilm néhány példán keresztül mutatja be, hogy mikor indokolt a segélyhívás, és mikor nem. ","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság a 112 segélyhívó felelős használatára hívja fel a figyelmet. A pálcikaemberek...","id":"20180516_Palcikaemberekkel_mondja_el_a_rendorseg_hogy_mikor_kell_hivni_a_112t","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a851385d-76a7-4fd6-a9a7-75610f4a0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a715658-ca39-418e-b17d-60be4c3e610e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Palcikaemberekkel_mondja_el_a_rendorseg_hogy_mikor_kell_hivni_a_112t","timestamp":"2018. május. 16. 10:29","title":"Pálcikaemberekkel mondja el a rendőrség, hogy mikor kell hívni a 112-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","id":"20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6f2c7a-5e4b-4155-b783-6db118e12e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","timestamp":"2018. május. 16. 16:15","title":"A gazdagok járnak jól a bankok kamatversenyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz részt az októberi Párizsi Autószalonon.","shortLead":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz...","id":"20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a8f0a3-dce8-40ab-933d-35bff25720b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","timestamp":"2018. május. 17. 09:22","title":"Az autószalonok legnagyobb játékosa, a Volkswagen nem megy Párizsba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló uniós irányelv követelményeit.","shortLead":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe...","id":"20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49b1e5-838b-4d10-a529-cc985d78bb86","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 18:43","title":"Magyarország is felszólítást kapott Brüsszeltől a nukleáris hulladékkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező egy hónapja hunyt el, de máris teret neveznek el róla. ","shortLead":"A rendező egy hónapja hunyt el, de máris teret neveznek el róla. ","id":"20180516_Teret_neveznek_el_Milos_Formanrol_Pragaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70297127-869a-4670-954c-85de58e1f501","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Teret_neveznek_el_Milos_Formanrol_Pragaban","timestamp":"2018. május. 16. 09:59","title":"Teret neveznek el Milos Formanról Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]