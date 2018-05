Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger Waters számára Trump, Putyin, az osztrák kancellár Sebastian Kurz, Zuckerbeg és Orbán Viktor a főgonoszok. ","shortLead":"A 74 éves rockikon a magyarországi koncertjéhez hasonlóan Bécsben sem rejtette véka alá politikai véleményét. Roger...","id":"20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a1494b-d509-42c8-a526-90dd920015ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Orban_Roger_Waters_a_becsi_koncert","timestamp":"2018. május. 17. 12:24","title":"A világ főgonoszai között emlegette Orbánt Roger Waters a bécsi koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már lehetett tudni, hogy nagykövet lesz, most az is kiderült, hol.","shortLead":"Azt már lehetett tudni, hogy nagykövet lesz, most az is kiderült, hol.","id":"20180516_Eleg_meno_helyen_folytatja_palyafutasat_Mikola_Istvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd4adbb-a2c9-429e-973a-0d3dcf034603","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Eleg_meno_helyen_folytatja_palyafutasat_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 16. 11:11","title":"Elég menő helyen folytatja pályafutását Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e19f5f-dc15-463b-865f-c2e5f666e097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Összesen 36 fülkéje van a 145 méter magas keréknek, amely három év alatt készült el, és sokáig tesztelték.","shortLead":"Összesen 36 fülkéje van a 145 méter magas keréknek, amely három év alatt készült el, és sokáig tesztelték.","id":"20180516_fel_ora_alatt_tesz_meg_egy_kort_a_vilag_legnagyobb_tengely_nelkuli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e19f5f-dc15-463b-865f-c2e5f666e097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f58db10-0388-4c3c-949a-abebdf35f439","keywords":null,"link":"/elet/20180516_fel_ora_alatt_tesz_meg_egy_kort_a_vilag_legnagyobb_tengely_nelkuli","timestamp":"2018. május. 16. 12:51","title":"Fél óra alatt tesz meg egy kört a világ legnagyobb, tengely nélküli óriáskereke – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a530499-0468-4763-8946-ffdc26a910d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Startupokat várnak az Amsterdam melletti telepre.","shortLead":"Startupokat várnak az Amsterdam melletti telepre.","id":"20180517_Kontenerbol_epitettek_falut_Hollandiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a530499-0468-4763-8946-ffdc26a910d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b188c5-1202-448d-b3dc-6bc835abda43","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Kontenerbol_epitettek_falut_Hollandiaban","timestamp":"2018. május. 17. 11:19","title":"Konténerből építettek falut Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5bea04-671f-4bb9-a921-e979afa17b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","timestamp":"2018. május. 16. 10:55","title":"Mi történt Handó Tündével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77fddad-ae4c-4975-8829-4978d9d3de09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma csapata vicces videóval kampányol amellett, hogy az UEFA is vezesse be a videóbíró-rendszert.","shortLead":"Az AS Roma csapata vicces videóval kampányol amellett, hogy az UEFA is vezesse be a videóbíró-rendszert.","id":"20180516_A_Romajatekos_felrugta_sajat_gyereket_ezert_kell_a_videobiro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77fddad-ae4c-4975-8829-4978d9d3de09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98859091-07c4-4a56-a99a-060db684da0a","keywords":null,"link":"/sport/20180516_A_Romajatekos_felrugta_sajat_gyereket_ezert_kell_a_videobiro","timestamp":"2018. május. 16. 11:35","title":"A Roma-játékos felrúgta saját gyerekét, ezért kell a videóbíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég a mai áremelés, pénteken tovább drágulhatnak az üzemanyagok.","shortLead":"Nem elég a mai áremelés, pénteken tovább drágulhatnak az üzemanyagok.","id":"20180516_Mar_a_heten_400_forint_folott_lehet_a_gazolaj_dragulhat_a_benzin_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5cf3e-f124-41e2-872f-d09d2166d94b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_a_heten_400_forint_folott_lehet_a_gazolaj_dragulhat_a_benzin_is","timestamp":"2018. május. 16. 14:40","title":"Már a héten 400 forint fölött lehet a gázolaj, drágulhat a benzin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd1a3f6-c0d4-4f93-a0dc-a63b0083d9bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BBC jóvoltából bárki elkészítheti a szombati esküvő egyik fénypontjának számító tortát.","shortLead":"A BBC jóvoltából bárki elkészítheti a szombati esküvő egyik fénypontjának számító tortát.","id":"20180516_Itt_van_Harry_hercegek_eskuvoi_tortajanak_a_receptje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bd1a3f6-c0d4-4f93-a0dc-a63b0083d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9127eb8-93d7-47c2-b725-0cda5838edf1","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Itt_van_Harry_hercegek_eskuvoi_tortajanak_a_receptje","timestamp":"2018. május. 16. 16:08","title":"Itt van Harry hercegék esküvői tortájának a receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]