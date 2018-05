Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e25895f6-7b44-4c5e-b709-1c0bc1054bc7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Értelmezze velünk együtt az NGM reakcióját a brüsszeli eljárásra az ital adómentessége miatt.","shortLead":"Értelmezze velünk együtt az NGM reakcióját a brüsszeli eljárásra az ital adómentessége miatt.","id":"20180517_A_kormany_szerint_a_palinka_nem_artalmas_az_egeszsegre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25895f6-7b44-4c5e-b709-1c0bc1054bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b80836-f8fe-4e0b-bd5d-7d2d5786a2cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_A_kormany_szerint_a_palinka_nem_artalmas_az_egeszsegre","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"A kormány szerint a pálinka nem ártalmas az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az üldözés utáni balesetkor még életben volt. ","shortLead":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak...","id":"20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8337e-944e-4ad7-ac7b-8f7fd21a9348","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","timestamp":"2018. május. 18. 10:41","title":"Meghalt egy kislány, miután a belga rendőrök üldözni kezdtek egy migránsokkal teli teherautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a2e83c-6011-44fe-8d2e-1f7c855ff65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt nagy meglepetés. ","shortLead":"Volt nagy meglepetés. ","id":"20180517_20_kilo_tobozt_pakolt_be_egy_autoba_egy_mokus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a2e83c-6011-44fe-8d2e-1f7c855ff65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67fd2b9-6f11-4f2f-9737-fe0f78062dae","keywords":null,"link":"/elet/20180517_20_kilo_tobozt_pakolt_be_egy_autoba_egy_mokus","timestamp":"2018. május. 17. 16:58","title":"20 kiló tobozt pakolt be egy autóba egy mókus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042","c_author":"","category":"itthon","description":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","shortLead":"Legalább már kiderült, mire kérték a pénzt, de hogy mire költötték, az még nem.","id":"20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87da9fe8-185a-47ab-966a-294a50ce8042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a70d442-60cf-4420-9af7-a8a9103c161f","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nagyon_nem_kellett_megdolgoznia_a_COFnek_az_allami_felmilliardert","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Nagyon nem kellett megdolgoznia a CÖF-nek az állami félmilliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől bevételeket várnak, egyszerre akarnak szórakoztató helyeket és a kikapcsolódás szigeteit, de végül a fák járhatnak rosszul, a kormánypárthoz köthető személyek pedig jól. ","shortLead":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől...","id":"20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05ce29-edf1-4154-8cb5-d3b122b9f895","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","timestamp":"2018. május. 17. 16:30","title":"Fideszes összefonódások a Népligetben: nem látják a pénztől az erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","shortLead":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","id":"20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff384c1b-dc8a-44d7-a8a1-b07b325c7a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","timestamp":"2018. május. 17. 11:54","title":"Gianluigi Buffon már csak egyetlen alkalommal játszik a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","shortLead":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","id":"20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021c540-cbcc-421e-a75f-5382070868ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","timestamp":"2018. május. 18. 14:10","title":"Újabb olasz próbálkozás: most nem ingyenházat, hanem pénzt adnának annak, aki az elnéptelenedő kisvárosba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8ef039-30fe-4a21-a90e-3d7d2471a841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a budafok-nagytétényi verekedőt.","shortLead":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a budafok-nagytétényi verekedőt.","id":"20180517_Eletveszelyesen_megvert_egy_ferfit_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8ef039-30fe-4a21-a90e-3d7d2471a841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6909f7-7203-4b57-8403-b5d968af1e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Eletveszelyesen_megvert_egy_ferfit_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 17. 14:38","title":"Életveszélyesen megvert egy férfit, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]