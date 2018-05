Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7369938d-7d99-42cf-a05f-57fd5a274986","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között a budapesti Sziklakórház is jelölt volt, de nem nyert. ","shortLead":"Többek között a budapesti Sziklakórház is jelölt volt, de nem nyert. ","id":"20180516_Ez_a_muzeum_lett_a_legjobb_Europaban_ide_erdemes_ellatogatni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7369938d-7d99-42cf-a05f-57fd5a274986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8959b05b-3237-4275-91c5-e1c90d9946e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Ez_a_muzeum_lett_a_legjobb_Europaban_ide_erdemes_ellatogatni","timestamp":"2018. május. 16. 15:08","title":"Ez a múzeum lett a legjobb Európában, ide érdemes ellátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e2b1fd-f36f-49f1-80f5-fe61808a7cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kelenföldi pályaudvar mellett épülő Etele Plaza Buda legnagyobb bevásárlóközpontja lesz.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar mellett épülő Etele Plaza Buda legnagyobb bevásárlóközpontja lesz.","id":"20180516_epul_az_etele_plaza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e2b1fd-f36f-49f1-80f5-fe61808a7cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e596e116-87b0-4c1d-afc6-762173e6fe5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_epul_az_etele_plaza","timestamp":"2018. május. 16. 21:57","title":"Már építik a legújabb budapesti plázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","shortLead":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","id":"20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9191e96-0bd6-47cf-aa25-843005a27d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","timestamp":"2018. május. 16. 19:11","title":"Kétségtelen: az oroszok mindent megtettek, hogy belepiszkáljanak az amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint összefüggés lehet a balkezesség és a születési testsúly között. ","id":"20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2ebac-0a9f-429b-acad-6b71eaaa904e","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_balkezes_csecsemok","timestamp":"2018. május. 16. 16:02","title":"Kisebb súllyal születnek a balkezes csecsemők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","shortLead":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","id":"20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a873af-a97e-41bb-a59f-c7fbe5a21549","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","timestamp":"2018. május. 16. 15:23","title":"Vége a kerregésnek: a Volvo is leszámol a dízelmotorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd1a3f6-c0d4-4f93-a0dc-a63b0083d9bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BBC jóvoltából bárki elkészítheti a szombati esküvő egyik fénypontjának számító tortát.","shortLead":"A BBC jóvoltából bárki elkészítheti a szombati esküvő egyik fénypontjának számító tortát.","id":"20180516_Itt_van_Harry_hercegek_eskuvoi_tortajanak_a_receptje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bd1a3f6-c0d4-4f93-a0dc-a63b0083d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9127eb8-93d7-47c2-b725-0cda5838edf1","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Itt_van_Harry_hercegek_eskuvoi_tortajanak_a_receptje","timestamp":"2018. május. 16. 16:08","title":"Itt van Harry hercegék esküvői tortájának a receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég a mai áremelés, pénteken tovább drágulhatnak az üzemanyagok.","shortLead":"Nem elég a mai áremelés, pénteken tovább drágulhatnak az üzemanyagok.","id":"20180516_Mar_a_heten_400_forint_folott_lehet_a_gazolaj_dragulhat_a_benzin_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5cf3e-f124-41e2-872f-d09d2166d94b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_a_heten_400_forint_folott_lehet_a_gazolaj_dragulhat_a_benzin_is","timestamp":"2018. május. 16. 14:40","title":"Már a héten 400 forint fölött lehet a gázolaj, drágulhat a benzin is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]