Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszú hétvége.","shortLead":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszú hétvége.","id":"20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f32d-6ce8-47ec-bf9d-e6adc470d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","timestamp":"2018. május. 18. 06:57","title":"Hűvös, esős lesz ez a péntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","id":"20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfad499-6ca1-4531-a24d-08882b7d30f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","timestamp":"2018. május. 16. 10:21","title":"Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e285bb2f-b279-439e-8845-30bda94ff9da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló körülmények között.","shortLead":"Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló...","id":"20180516_kinai_egyetemistak_hold_korulmenyek_yuegong1_laboratorium_370_nap_rekordido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e285bb2f-b279-439e-8845-30bda94ff9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcfdacc-070d-46a6-879e-d9e89135cb5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_kinai_egyetemistak_hold_korulmenyek_yuegong1_laboratorium_370_nap_rekordido","timestamp":"2018. május. 16. 22:03","title":"Ez rekord: 370 napot töltöttek el kínai egyetemisták \"a pekingi Holdon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Hazajarnak_nyaralni_a_menekultek_az_Index_tesz_is_ellene_valamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2c739-199d-4856-acce-d7f450596d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Hazajarnak_nyaralni_a_menekultek_az_Index_tesz_is_ellene_valamit","timestamp":"2018. május. 16. 11:00","title":"Hazajárnak nyaralni a menekültek, az Index tesz is ellene valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs kétség afelől, Oroszország soha nem látott erőfeszítést tett, hogy beleavatkozzon a 2016. évi választásunkba\" - hangsúlyozta a bizottság elnöke, Richard Burr republikánus szenátor a testület alelnökével, Mark Warner demokrata párti szenátorral közösen kiadott közleményében, miután a testület - zárt ülésen - szerdán volt magas rangú hírszerzési vezetőket hallgatott meg.\r

","shortLead":"\"Nincs kétség afelől, Oroszország soha nem látott erőfeszítést tett, hogy beleavatkozzon a 2016. évi választásunkba\"...","id":"20180517_putyin_rendelte_el_a_beavatkozast_az_amerikai_valasztasokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70445844-9d87-4014-be21-abde78cc8ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_putyin_rendelte_el_a_beavatkozast_az_amerikai_valasztasokba","timestamp":"2018. május. 17. 05:48","title":"Maga Putyin rendelte el a beavatkozást az amerikai választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b4d38-9103-48a2-a4e7-6c6fdc01742b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött a Whitney című film új előzetese, amely rengeteg, eddig nem látott archív felvétellel és interjúkkal próbálja rekonstruálni, hogy mi vezethetett Whitney Houston tragédiájához. A film egy eddig nem ismert molesztálási ügyre is kitér. ","shortLead":"Kijött a Whitney című film új előzetese, amely rengeteg, eddig nem látott archív felvétellel és interjúkkal próbálja...","id":"20180517_Nemcsak_a_hirnev_egy_molesztalasi_ugy_is_tonkre_tehette_Whitney_Houston_eletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b4d38-9103-48a2-a4e7-6c6fdc01742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e074b-ec41-4122-ab31-d084e905d410","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nemcsak_a_hirnev_egy_molesztalasi_ugy_is_tonkre_tehette_Whitney_Houston_eletet","timestamp":"2018. május. 17. 10:40","title":"Nemcsak a hírnév, egy molesztálási ügy is tönkretehette Whitney Houston életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","shortLead":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","id":"20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff384c1b-dc8a-44d7-a8a1-b07b325c7a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","timestamp":"2018. május. 17. 11:54","title":"Gianluigi Buffon már csak egyetlen alkalommal játszik a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]