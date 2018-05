Korábban megírtuk, Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP–Párbeszéd–Liberálisok-szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni. azt mondta, hátat fordít a frissen megalakult Párbeszéd-frakciónak, ami így megszűnik, ugyanis ahhoz öt ember kell, nélküle pedig csak négyen vannak. Hozzátette, a Liberálisok már a választási együttműködésbe is úgy mentek bele az MSZP–Párbeszéddel, hogy a liberális értékeket megjeleníthessék a Parlamentben.

Lépésének következménye, hogy Szabó Tímea, Burány Sándor, Tordai Bence és Karácsony Gergely, illetve az az ember, akinek ő átadja mandátumát, Kocsis-Cake Olivio független képviselők lesznek, kevesebb pénz, kevesebb interpelláció, nulla napirend előtti felszólalás, és elesik a Párbeszéd (és az MSZP) az évi 135 millió forintos támogatástól, amelyet az önálló frakcióalakításnak köszönhettek.

Most legalább hat hónapnak el kell telnie, addig mindenki független képviselő lesz, ezt követően merülhet fel, hogy új frakció alakuljon. De csak akkor, ha 3 napig nem találnak valakit, aki beülne Bősz helyére. Jelenleg az egyetlen független a korábbi fideszes Mellár Tamás, aki egyéniben nyert. (Ha bukik a frakció, 135 milliót is buknak.)

Az ATV azt írja, az Egyenes Beszéd hétfőn adásba kerülő, de most felvett műsorában azt mondta, már korábban is szóba került közte és Mellár között, hogy csatlakozzon a frakcióhoz, de a Liberálisok pénteki döntését követően ez a tárgyalás most felgyorsul. Mellár korábban tagja volt Karácsony miniszterelnök-jelölti tanácsadói testületének és árnyékkormányának is, a társelnök szerint mind emberileg, mind politikailag nagyon jó a kapcsolatuk.

Karácsony arról is beszélt, hogy Bősz Anettre amúgy sem vonatkozott volna a frakciófegyelem. „Olyan liberális lehetett volna, amilyen csak szeretett volna” – mondta. Arra a vádra, hogy nem tartották volna be a megállapodásukat, azt mondta, bizonyos dolgokra időt kértek.