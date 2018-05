Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bd1a3f6-c0d4-4f93-a0dc-a63b0083d9bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BBC jóvoltából bárki elkészítheti a szombati esküvő egyik fénypontjának számító tortát.","shortLead":"A BBC jóvoltából bárki elkészítheti a szombati esküvő egyik fénypontjának számító tortát.","id":"20180516_Itt_van_Harry_hercegek_eskuvoi_tortajanak_a_receptje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bd1a3f6-c0d4-4f93-a0dc-a63b0083d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9127eb8-93d7-47c2-b725-0cda5838edf1","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Itt_van_Harry_hercegek_eskuvoi_tortajanak_a_receptje","timestamp":"2018. május. 16. 16:08","title":"Itt van Harry hercegék esküvői tortájának a receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban rendezett profi versenyen.","shortLead":"Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban...","id":"20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bb521d-3186-48f6-bfab-9f3594a792d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d6bdf6-c9b5-41c6-bc5d-318a3401b075","keywords":null,"link":"/sport/20180517_5_masodpercet_vert_sajat_vilagrekordjara_Hosszu_Katinka_rivalisa","timestamp":"2018. május. 17. 09:11","title":"5 másodpercet vert saját világrekordjára Hosszú Katinka riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b369fc-99ab-44a9-bb24-efe12a6cdb88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Start it @K&H inkubátor ViddL csapata döntős lett a PowerUp! közép-európai energetikai versenyen. A hazai startup online rendszere a futárszolgálatoknál olcsóbb, igények szerinti szállítást és gyors, egyszerű csomagfeladási lehetőséget kínál, új utat nyitva ezzel a városon belüli csomagszállításban.","shortLead":"A Start it @K&H inkubátor ViddL csapata döntős lett a PowerUp! közép-európai energetikai versenyen. A hazai startup...","id":"20180517_power_up_startup_viddl_kh_inkubator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b369fc-99ab-44a9-bb24-efe12a6cdb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01140051-8a0d-4dce-8034-1a111286615c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_power_up_startup_viddl_kh_inkubator","timestamp":"2018. május. 17. 17:03","title":"5 magyar fiatal, akik most nagyot dobhatnak – alaposan felforgatnák a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","shortLead":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","id":"20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd927bda-0b9c-404b-b105-e9bb1a08bbdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","timestamp":"2018. május. 16. 13:32","title":"Elengedték a beperelt építési vállalkozó 67 millió forintos büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig a tulajdonosok még túl is szokták értékelni otthonukat.","shortLead":"Nagyon magas a közepes vagy annál rosszabb állapotúként hirdetett ingatlanok aránya Magyarországon, pedig...","id":"20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0eea4-5039-445c-ac1a-0803e619f1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Katasztrofalis_lakasallapotok_a_videken_harom_szomszedjabol_egynek_biztos_osszedolofelben_van_az_ingatlana","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Katasztrofális lakásállapotok vidéken: négy ingatlanból egy romos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","shortLead":"Úgy látszik, hogy a Waze-t nemcsak az autósok, hanem a sebességmérő rendőrök is használják.","id":"20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba758ff8-b7f4-4a6b-8fb2-5c4cc4bae2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_ocsai_traffipax_rendorok_sebessegmeres_waze_alkalmazas","timestamp":"2018. május. 17. 08:21","title":"Jelezték az ócsai traffipaxot – és a rendőrök így reagálták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. A 180 busz közül mindössze 5 érkezett meg határidőre, azok is csak alkalmanként, általában késő este merészkednek ki metrót pótolni.","shortLead":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt...","id":"20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96959561-db00-4ed7-b72f-eddfadf02742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Igen ritka buszt láttunk metrót pótolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos cigaretta az USA-ban.","shortLead":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos...","id":"20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95391463-6f77-4e0e-95d0-ec98ff436764","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","timestamp":"2018. május. 17. 11:26","title":"Felrobbant az elektromos cigarettája, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]