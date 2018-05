Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70caba85-a2f2-48da-8c0b-c63187346b7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere szerint újabb szakaszába lépett az ország északnyugati részén áprilisban kezdődött ebolajárvány, miután a kórokozó vírust Mbandaka tartományi székhelyen is azonosították, egy ottani betegnél.","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere szerint újabb szakaszába lépett az ország északnyugati részén...","id":"20180517_ujra_fellangolt_nagyvarosra_is_atterjedhet_az_ebolajarvay","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70caba85-a2f2-48da-8c0b-c63187346b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ab276-7d71-4b23-966e-e40fd52ed47a","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_ujra_fellangolt_nagyvarosra_is_atterjedhet_az_ebolajarvay","timestamp":"2018. május. 17. 07:17","title":"Újra fellángolt, nagyvárosra is átterjedhet az ebolajárváy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című műsora ennek apropóján forgatott Benéről, a műsorban az elítélt is megszólalt.","shortLead":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című...","id":"20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5aaa24-2213-44e4-95b8-967e33e61aff","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"A meggyilkolt áldozatok családtagjai félnek a skálás gyilkos szabadulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c6483b-cb73-4b5f-bb9f-85c3e9dc32ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","timestamp":"2018. május. 16. 17:18","title":"Czeglédy Csaba testvére is előzetes letartóztatásba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba, csaknem 4, míg az ország egészére vonatkozó index 2 ponttal nőtt negyedéves alapon.","shortLead":"A GKI fővárosi lakáspiaci indexe, mely az ingatlanos cégek, illetve a lakosság várakozásait sűríti egyetlen számba...","id":"20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1a3a6-9d80-447d-a523-175360c082d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Ez_lesz_2018ban_a_lakaspiacon_110_ingatlanos_ceg_vallott_nev_nelkul","timestamp":"2018. május. 16. 14:02","title":"Ez lesz 2018-ban a lakáspiacon: 110 ingatlanos cég vallott név nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az állami milliárdok, olyan mélyen a magyar labdarúgás, hogy arra még a régióban sem volt nagyon példa.","shortLead":"Hiába az állami milliárdok, olyan mélyen a magyar labdarúgás, hogy arra még a régióban sem volt nagyon példa.","id":"20180516_Soha_nem_latott_melyponton_a_magyar_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd5b0c2-ff71-45b5-95e3-7f4d839910a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Soha_nem_latott_melyponton_a_magyar_foci","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Szinte soha nem látott mélyponton a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács között. ","shortLead":"Durvul a vita Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács...","id":"20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e3126c-da81-4793-a897-d918d19f7c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Belengette_Hando_kirugasat_az_Orszagos_Biroi_Tanacs","timestamp":"2018. május. 17. 12:39","title":"Belengette Handó kirúgását az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26ee037-5c41-44fc-8ab7-8d99091dcba5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egy fehér házi rendezvényen állatoknak nevezte az USA-ba beszökni próbáló illegális migránsokat. A politikus nem először használja az „állat” szót a neki nem tetsző emberekre. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egy fehér házi rendezvényen állatoknak nevezte az USA-ba beszökni próbáló illegális...","id":"20180517_Trump_most_az_illegalis_bevandorlokat_allatozta_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26ee037-5c41-44fc-8ab7-8d99091dcba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f44b92-e0fd-420f-8502-1f53624f0860","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Trump_most_az_illegalis_bevandorlokat_allatozta_le","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Trump most az illegális bevándorlókat állatozta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]