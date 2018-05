Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházának átadásán, május 27-én figyelhetik meg először a látogatók – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer...","id":"20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965089c-9d35-405a-804f-d37a74c28cdd","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2018. május. 17. 15:04","title":"Ázsiai elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két legnépszerűbb keresztnév. ","shortLead":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két...","id":"20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2870f4d9-b263-491e-a960-af79d7d717a2","keywords":null,"link":"/elet/20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","timestamp":"2018. május. 17. 14:59","title":"2017-ben ezekre a keresztnevekre buktak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot a müncheni központú német napilap, a Süddeutsche Zeitung szerkesztősége. A karikaturista viszont úgy véli, nem hibázott, joga van a kritikára. ","shortLead":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot...","id":"20180517_Nemet_lap_ker_bocsanatot_az_antiszemitanak_tartott_Netanjahukarikaturaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2177e53b-fb36-4916-9b18-e4b8d3c340fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Nemet_lap_ker_bocsanatot_az_antiszemitanak_tartott_Netanjahukarikaturaert","timestamp":"2018. május. 17. 15:43","title":"Német lap kér bocsánatot az antiszemitának tartott Netanjahu-karikatúráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","shortLead":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","id":"20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa0764-eb10-4b57-aa68-182865207a4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","timestamp":"2018. május. 17. 09:10","title":"Busz rohant egy másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","shortLead":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","id":"20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9ec9ba-5fa4-4c7e-b6ed-ce7227a3d9ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:58","title":"Demcsák Zsuzsa visszatér a Tv2-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész a németalföldi mester műveként azonosíttatta a londoni Christie's aukciósház árverésén 18 hónapja vásárolt portrét – adta hírül kedden az NRC holland napilap.","shortLead":"Negyvennégy év után először bukkant fel ismeretlen Rembrandt-festmény, Jan Six amszterdami műkereskedő, történész...","id":"20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd1b6-13af-465f-97a2-27925f5d1343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829970ad-e0d7-4494-b47b-008894f42372","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Felbukkant_egy_ismeretlen_Rembrandtfestmeny","timestamp":"2018. május. 16. 13:44","title":"Felbukkant egy ismeretlen Rembrandt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet a szövetségesüknek.","shortLead":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet...","id":"20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2831472c-09c2-4ee6-8df2-1cbbcf95bb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","timestamp":"2018. május. 18. 07:44","title":"Az MSZP elnöke 60 millióval segíti Fodor Gábor pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt az amerikai védelmi minisztériummal gyilkos drónok fejlesztésében.","shortLead":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt...","id":"20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6f5c6d-3309-4441-9258-51857e0f770d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","timestamp":"2018. május. 17. 06:03","title":"4000+ Google-munkatárs írt alá egy petíciót, többen már fel is mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]