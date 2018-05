Az új agrárminisztert az egyik legfelkészültebb miniszternek tartják szakmailag az új kormányban, mégsem tudásával, hanem bődületes odamondásával került be eddig a hírekbe. Miniszteri meghallgatásán azt mondta, a hevesi afrikai sertéspestist egy menekült (vagy vendégmunkás) által eldobott szendvics okozhatta.

Most a Magyar Idők készített vele interjút. A sertéspestisről azt mondta, a „szigorú intézkedéseknek köszönhetően sikerült megvédenünk a sertésállományt, a veszély azonban így is nagy. Heves megye után már az ukrán határ mentén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is fertőzött állatot találtak a hatóság emberei. Most azon kell dolgoznunk, hogy megakadályozzuk a betegség további terjedését. Az agrárdiplomáciának pedig minden utat fel kell kutatnia, amely piacot biztosít a termékeknek. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy az exportra szánt állatok és állati termékek a belső piacon ragadva lenyomják az árakat. Egyelőre úgy tűnik, hogy az összeomlást sikerült elkerülni, minden kilogramm magyar sertéshúsnak találtunk helyet a külpiacokon. Emellett pedig a hazai fogyasztók figyelmét is fel kell hívni arra, hogy továbbra is biztonsággal fogyasztható a hazai sertéshús.”

Kiderült az is, költözik a tárca államtitkársága Kecskemétről. Nem most, majd csak két év múlva, de emlékezetes, hogy 2014-ben még az volt a nagy terv, hogy vidékre költözik a kormány. Eddig tartott.

– A vidékfejlesztés integrálásával a kecskeméti államtitkárság is visszakerül Budapestre?

– Egyelőre nem, hiszen az államtitkárság szakembergárdája ma zömmel Kecskemét környéki fiatalokból áll. Ha hirtelen áthelyeznénk a központot Budapestre, olyan veszteséget szenvednénk el, amit most, a támogatási ciklus közepén nem engedhetünk meg magunknak. Másrészt a minisztérium is költözés előtt áll, a Steindl Imre-program keretében a tárca Kossuth téri épületét is felújítják. A tervünk az, hogy a munkálatok végeztével már a vidékfejlesztéssel együtt költözzünk vissza az épületbe. Két évünk van arra, hogy felkészítsük erre a kecskeméti államtitkárságot.