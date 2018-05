Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket, kötelezően előírt tartozékként. ","shortLead":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket...","id":"20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f38cc1e-1b0f-4231-be7c-761b9fed466e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","timestamp":"2018. május. 17. 17:38","title":"11 újabb biztonsági rendszer lehet kötelező hamarosan az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","shortLead":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","id":"20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c33856-50a0-402f-ad67-8f38a946db67","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","timestamp":"2018. május. 17. 13:45","title":"Íme Balog Zoltán utolsó, miniszterként elmondott beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","shortLead":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","id":"20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438bf22a-6de4-45fe-9c66-e0ed12949d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","timestamp":"2018. május. 17. 12:43","title":"Le akarta fejezni haragosát egy hevesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Lapos szervezet, foghíjas karrierlétra, a multikhoz képest csekélyebb pénzbeli juttatások – többek között ezeknek köszönhetően a kkv-alkalmazottak hajlamosak belekényelmesedni a munkakörükbe, vagy egy idő után egyszerűen csak továbbállnak. Cikkünkben három módszert mutatunk be a hatékony motiváláshoz.","shortLead":"Lapos szervezet, foghíjas karrierlétra, a multikhoz képest csekélyebb pénzbeli juttatások – többek között ezeknek...","id":"20180517_kkv_motivalas_Miert_kellene_mindenkinek_azonos_modon_dolgoznia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf432883-e197-4f75-b814-911b3d175c9f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180517_kkv_motivalas_Miert_kellene_mindenkinek_azonos_modon_dolgoznia","timestamp":"2018. május. 17. 13:15","title":"Miért kellene mindenkinek azonos módon dolgoznia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami megbízásokat nyert el Szíjj László cége.","shortLead":"Újabb állami megbízásokat nyert el Szíjj László cége.","id":"20180516_Nem_csak_Kongoban_itthon_is_arat_a_Duna_Aszfalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86bde3d-7adb-43e6-bc31-fa5684e39e57","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nem_csak_Kongoban_itthon_is_arat_a_Duna_Aszfalt","timestamp":"2018. május. 16. 17:18","title":"Nem csak Kongóban, itthon is arat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Idegen nyelveket, programozást, sőt akár horgolni is lehet tanulni egy alkalmazás és egy telefon segítségével – rengeteg ingyenes app közül lehet válogatni, amelyek egy része ráadásul a versenyszellemünkre épít. ","shortLead":"Idegen nyelveket, programozást, sőt akár horgolni is lehet tanulni egy alkalmazás és egy telefon segítségével –...","id":"20180517_eduline_online_tanulas_jatekos_modszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3c57fa-5473-43f8-bcda-9813639ef762","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180517_eduline_online_tanulas_jatekos_modszer","timestamp":"2018. május. 17. 15:00","title":"Amikor a versenyszellem és a játék segít az angoltanulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók kedvence ez az állat.","shortLead":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók...","id":"20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca2cb3-f6c1-43ad-9412-521ec44902fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"300 ezer forintért már vehetne szurikátát, de ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan jókedéllyel és hosszan nyilatkozott őt kérdező ellenzéki médiumnak. Azt is elmondta, miért nincs rajta a fideszes csoportképen, ahogy azt is, hogy ez az utolsó nyilatkozata a kormány ügyeiről.","shortLead":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan...","id":"20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2dfeb3-1e87-4cfe-b64f-65e5d8c710d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","timestamp":"2018. május. 16. 22:13","title":"Ilyen felszabadultan nyilatkozik Lázár János, amióta nem tagja a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]