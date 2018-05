Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A csipszadót szidja a Figyelőben a fitneszguru, aki a napi testnevelésórát viszont olyan nagyon támogatja, hogy rögtön két órára emelné fel az idejét. Schobert Norbert: Kár levetkőzni 45 percért
Az amerikai Katie Ledecky elképesztő csúcsot úszott 1500 méter gyorson az egyesült államokbeli Indianapolisban rendezett profi versenyen.
5 másodpercet vert saját világrekordjára Hosszú Katinka riválisa
Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók kedvence ez az állat.
300 ezer forintért már vehetne szurikátát, de ne tegye
Egy balatonfüredi cukrászda kreációját választották idén a fagyiversenyen.
Anna-báli csemege a Balaton idei fagylaltja Nyugat-Európa egyetlen migránspokol – ezt hallhattuk minden nap, az összes létező kormányzati csatornán keresztül a kampányban. Április 8-a után sokan azt gondolták, az egyértelmű hazugság azért működhetett, mert a választók megtéveszthetőek, egyszerűbben fogalmazva: buták. Ám egy amerikai kutatás azt állítja, hogy ez teljes félreértés. Szerintük egy szavazói csoport képes éppen a hazugságok miatt hitelesnek tartani politikusát. Nincs rá ellenszer: Orbánékat épp a hazugságaik teszik hitelessé
De felvétel készült róla. Keresik. Keresik.","shortLead":"De felvétel készült róla. Besétált az utcáról a tanári szobába és ellopott egy táskát
Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban jó eséllyel veri az idei androidos mezőnyt, legalábbis annak jelentős részét mindenképpen.
Bivalyerős lett a OnePlus új csúcsmobilja, megérkezett a OnePlus 6
A brazil labdarúgó tavaly nyáron igazolt el az FC Barcelona csapatától a francia PSG-hez, 222 millió euróért. Most visszatérhet Spanyolországba, a Real Madridhoz. Leo Messi erről azt mondta, nagyon szomorú lenne.
Megegyezhetett egymással Neymar és a Real Madrid