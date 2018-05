Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","shortLead":"Az együttes teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állítottak össze.","id":"20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2cae05-20ab-468f-901a-bd88826eccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e889abef-274f-4def-8da7-0f73e8eb9cd3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_A_Jethro_Tull_jubileumi_turneja_jovore_Budapestet_is_erinti","timestamp":"2018. május. 17. 11:41","title":"A Jethro Tull jubileumi turnéja jövőre Budapestet is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aead74-ba95-4af5-be8d-2ddcf57753af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180517_Aruhazbol_lopott_sportcipot_keresi_a_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aead74-ba95-4af5-be8d-2ddcf57753af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c15be3-008b-4733-aafd-b7d14ba70f1f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180517_Aruhazbol_lopott_sportcipot_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 17. 18:31","title":"Áruházból lopott sportcipőt, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","shortLead":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","id":"20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021c540-cbcc-421e-a75f-5382070868ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","timestamp":"2018. május. 18. 14:10","title":"Újabb olasz próbálkozás: most nem ingyenházat, hanem pénzt adnának annak, aki az elnéptelenedő kisvárosba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszú hétvége.","shortLead":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszú hétvége.","id":"20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f32d-6ce8-47ec-bf9d-e6adc470d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","timestamp":"2018. május. 18. 06:57","title":"Hűvös, esős lesz ez a péntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfelelő útvonalválasztással és óvatos pedálkezeléssel sikerült elérni ezt az igen komoly hatótávolságot.","shortLead":"Megfelelő útvonalválasztással és óvatos pedálkezeléssel sikerült elérni ezt az igen komoly hatótávolságot.","id":"20180517_tesla_model_3_villanyauto_hatotavolsag_rekord_akkumulator_toltes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb07a3b-f9a9-4552-bd7b-fdb1953e8b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_tesla_model_3_villanyauto_hatotavolsag_rekord_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. május. 17. 11:21","title":"Megcsinálták: 830 kilométer egyetlen feltöltéssel a kicsi és olcsó Teslával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányközeli Tv2 természetesen feldolgozta Rogán Antal miniszter nejének legutóbbi dobását, az Inspiráló Nők Estje című díjátadó gálát. Mint megtudtuk, Cecíliát ugyan nem inspirálja egy nő se, de azért Sarka Katával elmondták, mi teszi az inspiráló nőt.","shortLead":"A kormányközeli Tv2 természetesen feldolgozta Rogán Antal miniszter nejének legutóbbi dobását, az Inspiráló Nők Estje...","id":"20180517_Igy_inspiral_a_NER_Rogan_felesege_Sarka_Kataval_domboritott_a_Tv2n","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290c079-71ce-4ba4-970c-d34c85080c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Igy_inspiral_a_NER_Rogan_felesege_Sarka_Kataval_domboritott_a_Tv2n","timestamp":"2018. május. 17. 12:38","title":"Így inspirál a NER: Rogán felesége Sarka Katával domborított a Tv2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben. Az Európai Bizottság is magyarázatot kér a magyar hatóságoktól a felmerült visszaélésekre. ","shortLead":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar...","id":"20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0206067-f117-4b58-b830-9c06858c429a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","timestamp":"2018. május. 17. 12:56","title":"Brüsszel is magyarázatot vár a magyar útlevelekkel kapcsolatos visszaélésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d6cf94-b2e7-4891-90bc-8af1542c1311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt túl boldog az a sofőr, akinek az autóját épp telibe kapta a forgószél.","shortLead":"Nem volt túl boldog az a sofőr, akinek az autóját épp telibe kapta a forgószél.","id":"20180517_durva_tornado_csapott_le_nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d6cf94-b2e7-4891-90bc-8af1542c1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8943c08-6e7b-4744-9fb0-ea31da59a796","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_durva_tornado_csapott_le_nemetorszagban","timestamp":"2018. május. 17. 11:28","title":"Durva tornádó csapott le Németországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]