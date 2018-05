Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Világháborús közeg helyett újra a modern hadviselésre koncentrál a Call of Duty Black Ops sorozatának negyedik felvonása. Videón is mutatjuk az októberben érkező új részt, amely a játék történetében először csak többszereplős móddal lesz kapható.

Világháborús közeg helyett újra a modern hadviselésre koncentrál a Call of Duty Black Ops sorozatának negyedik...","shortLead":"Világháborús közeg helyett újra a modern hadviselésre koncentrál a Call of Duty Black Ops sorozatának negyedik...","id":"20180517_call_of_duty_black_ops_4_trailer","timestamp":"2018. május. 17. 20:38","title":"Ennyire pörgős még egy Call of Duty sem volt – videón az érkező Black Ops 4 Az EU soros elnöki tisztségét ellátó Bulgária kedden este bemutatta az unió új bevándorlásügyi javaslatát. A magyar tisztségviselők pedig hevesen támadni kezdték azt. A magyar...","id":"20180516_Magyarorszag_elutasitotta_a_migracios_reformtervet_mert_az_kedvezne_Nemetorszagnak","timestamp":"2018. május. 16. 09:44","title":"Magyarország elutasította a migrációs reformtervet, mert az kedvezne Németországnak Szerinte az írás ugyanakkor alátámasztja azokat a súlyos problémákat, amelyeket a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevőjeként Magyarországon feltárt. Az SPD politikusa elmesélte, az Orbán-kormány részéről mi az, amit a konzervatív Bajorország képviselőjeként sem képes megérteni, és miért akadt el a szava is itteni látogatása során.","shortLead":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament...","id":"20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 18. 06:30","title":"Brüsszeli jelentéstevő: Európa nevében szégyelltem magam Magyarországon A hvg.hu információi szerint azt a szintén őrizetbe vett asszonyt viszont hazaengedték, akit 3 éves kisgyereke mellől vittek el hétfőn hajnalban. Mivel a férje ugyanebben az ügyben szintén előzetesben van, így a gyerek kis híján intézetbe került.","shortLead":"Három újabb személyt tartana előzetes letartóztatásban az ügyészség Czeglédy Csaba ügyében, köztük az egykori baloldali...","id":"20180516_Czegledyugy_A_kisgyereke_mellol_elvitt_edesanya_hazamehet_Czegledy_testveret_bortonben_tartanak","timestamp":"2018. május. 16. 12:20","title":"Czeglédy-ügy: A kisgyereke mellől elvitt édesanya hazamehet, Czeglédy testvérét börtönben tartanák Beszéljünk a szőrről. ","shortLead":"Sophia Hadjipanteli modell büszke családi örökségére, a dús, összenőtt, kusza szemöldökére. Beszéljünk a szőrről. ","id":"20180516_Felejtsuk_mar_el_hogy_ronda_az_osszenott_szemoldok","timestamp":"2018. május. 16. 16:50","title":"Felejtsük már el, hogy ronda az összenőtt szemöldök"