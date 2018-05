Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c4ae89-737c-4fb8-88b2-4c35256c22ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sophia Hadjipanteli modell büszke családi örökségére, a dús, összenőtt, kusza szemöldökére. Beszéljünk a szőrről. ","shortLead":"Sophia Hadjipanteli modell büszke családi örökségére, a dús, összenőtt, kusza szemöldökére. Beszéljünk a szőrről. ","id":"20180516_Felejtsuk_mar_el_hogy_ronda_az_osszenott_szemoldok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c4ae89-737c-4fb8-88b2-4c35256c22ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f51d3-7117-479e-aa3d-42f06828701c","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Felejtsuk_mar_el_hogy_ronda_az_osszenott_szemoldok","timestamp":"2018. május. 16. 16:50","title":"Felejtsük már el, hogy ronda az összenőtt szemöldök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180518_Elkoszont_Simicsko_Istvan_a_gyerekekkel_fotozkodas_alazatos_bajnoka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e77682-ccbe-4707-a3c5-7fb9af0a3fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Elkoszont_Simicsko_Istvan_a_gyerekekkel_fotozkodas_alazatos_bajnoka","timestamp":"2018. május. 18. 12:03","title":"Elköszönt Simicskó István, a gyerekekkel fotózkodás alázatos bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj fogyott. ","shortLead":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj...","id":"20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a3c90-b04a-4b91-b308-dddefb848118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","timestamp":"2018. május. 18. 15:23","title":"Hírhedt gigászok csatája: csúcsdízel BMW X5 az olajkályhás Bentley Bentayga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","shortLead":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","id":"20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cfdf44-a391-4f06-852a-435bdf014449","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Briliáns a National Geographic címlapja, pedig csak egy zacskó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. A 180 busz közül mindössze 5 érkezett meg határidőre, azok is csak alkalmanként, általában késő este merészkednek ki metrót pótolni.","shortLead":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt...","id":"20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96959561-db00-4ed7-b72f-eddfadf02742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Igen ritka buszt láttunk metrót pótolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","id":"20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635243b-c1de-4f04-b707-98115b01eafb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","timestamp":"2018. május. 18. 04:01","title":"Putyin sem érthet mindenhez – hogy is volt azzal a Kamazzal? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd európai parlamenti képviselője nem fogta vissza magát, ahogy kiderült az Európai Bizottság beperelte a tartósan rossz levegő miatt Magyarországot.\r

\r

","shortLead":"A Párbeszéd európai parlamenti képviselője nem fogta vissza magát, ahogy kiderült az Európai Bizottság beperelte...","id":"20180517_Javor_a_kormany_a_birsagon_kell_elmagyarazza_miert_a_lancfuresz_jut_mindig_az_eszebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe19a899-8b29-4d47-a728-37ab1a069b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Javor_a_kormany_a_birsagon_kell_elmagyarazza_miert_a_lancfuresz_jut_mindig_az_eszebe","timestamp":"2018. május. 17. 14:39","title":"Jávor: A kormány a bíróságon kell elmagyarázza, miért a láncfűrész jut mindig az eszébe, ha fát lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]