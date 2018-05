Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92f59e8-ffe7-4534-a6b1-a09d0efd9ce4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csempészek furcsa járásuk miatt tűntek fel a colombói repülőtér vámosainak.","shortLead":"A csempészek furcsa járásuk miatt tűntek fel a colombói repülőtér vámosainak.","id":"20180517_Arannyal_a_vegbelukben_buktak_le_csempeszek_Sri_Lankan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92f59e8-ffe7-4534-a6b1-a09d0efd9ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac9ea-5113-43f3-8cb9-adc9bcb75e08","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Arannyal_a_vegbelukben_buktak_le_csempeszek_Sri_Lankan","timestamp":"2018. május. 17. 18:04","title":"Arannyal a végbelükben buktak le csempészek Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","shortLead":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","id":"20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcb9e80-31ad-437b-8651-d942443734d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","timestamp":"2018. május. 17. 21:30","title":"Balog: Sokan segítettek, hogy a feladat ne \"mission impossible\" legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben. Az Európai Bizottság is magyarázatot kér a magyar hatóságoktól a felmerült visszaélésekre. ","shortLead":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar...","id":"20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0206067-f117-4b58-b830-9c06858c429a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","timestamp":"2018. május. 17. 12:56","title":"Brüsszel is magyarázatot vár a magyar útlevelekkel kapcsolatos visszaélésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee3fe3c-bb0d-41f7-824d-d8d8daae830e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lassan múlhat az idő egy adóparadicsom hercegségben, de végül ott is rájöttek, hogyan oldhatják meg az állandó helyhiányt.","shortLead":"Lassan múlhat az idő egy adóparadicsom hercegségben, de végül ott is rájöttek, hogyan oldhatják meg az állandó...","id":"20180517_Eszbekapott_a_vilag_legsurubben_lakott_orszaga_nem_romboljak_le_a_hazaikat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee3fe3c-bb0d-41f7-824d-d8d8daae830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be3bb95-efa4-4eb2-b8cd-c6a0207e501b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Eszbekapott_a_vilag_legsurubben_lakott_orszaga_nem_romboljak_le_a_hazaikat","timestamp":"2018. május. 17. 12:38","title":"Észbe kapott a világ legsűrűbben lakott országa, a tengerre építkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf0dbac-b468-4373-909a-515f2427ac7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokták mondani, hogy szerencsés kéz- és lábtörést, de nem ezért.","shortLead":"Szokták mondani, hogy szerencsés kéz- és lábtörést, de nem ezért.","id":"20180517_chevrolet_corvette_dinamo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf0dbac-b468-4373-909a-515f2427ac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dfed6d-e220-4007-a7d9-8e8e5ffe243c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_chevrolet_corvette_dinamo","timestamp":"2018. május. 17. 19:19","title":"Videó: Eléggé Darwin-díjas egy fékpadon lévő autó alá nyúlkálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88a1d13-6dfb-408e-9bee-3e7ca2fe9f17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Olympique Marseille-t.","shortLead":"Az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Olympique Marseille-t.","id":"20180517_europa_liga_atletico_madrid_olympique_marseille","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f88a1d13-6dfb-408e-9bee-3e7ca2fe9f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361a324f-1da1-4bea-8730-a78e9bb29938","keywords":null,"link":"/sport/20180517_europa_liga_atletico_madrid_olympique_marseille","timestamp":"2018. május. 17. 05:23","title":"Könnyed madridi győzelem az Európa Liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","shortLead":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","id":"20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb982fe5-a67f-4441-ba77-2a5d26a0906c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","timestamp":"2018. május. 17. 09:59","title":"Ezerlakásos lakópark miatt kerülhetnek gondba a családok Gazdagréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]