[{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","shortLead":"Jó célt szolgál 2017 legkeresettebb hazai könyvével.","id":"20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08fcda-02ec-48ab-af83-a310a6c416a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Bodocs_gyermeketkeztetesre_ajanlotta_fel_a_nyert_egymilliot","timestamp":"2018. május. 17. 16:26","title":"Bödőcs gyermekétkeztetésre ajánlotta fel a nyert egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25895f6-7b44-4c5e-b709-1c0bc1054bc7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Értelmezze velünk együtt az NGM reakcióját a brüsszeli eljárásra az ital adómentessége miatt.","shortLead":"Értelmezze velünk együtt az NGM reakcióját a brüsszeli eljárásra az ital adómentessége miatt.","id":"20180517_A_kormany_szerint_a_palinka_nem_artalmas_az_egeszsegre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25895f6-7b44-4c5e-b709-1c0bc1054bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b80836-f8fe-4e0b-bd5d-7d2d5786a2cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_A_kormany_szerint_a_palinka_nem_artalmas_az_egeszsegre","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"A kormány szerint a pálinka nem ártalmas az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Túl vagyunk a miniszteri meghallgatásokon, már esküt is tett Orbán Viktor negyedik kormánya. 