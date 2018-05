Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért helyreigazítást kellett közölniük.","shortLead":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért...","id":"20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1ad231-c8fe-4079-8938-a5010e36269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","timestamp":"2018. május. 18. 12:14","title":"Hazugságokra épült a Figyelő egy cikke, a Helsinki munkatársát próbálták vele lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","shortLead":"Egy zsilipnél találták szombat hajnalban az ott dolgozók egy kislány holttestét, akit keresni már korábban elkezdtek.","id":"20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a84a2-c2a9-49be-a746-6a323d552f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_soly_gyilkossag_kislany_tini","timestamp":"2018. május. 19. 15:43","title":"Bors: Egy 15 éves fiú ölhette meg a sólyi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","shortLead":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","id":"20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0427a5-02d5-4d8c-bca1-f4fe7ef80e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","timestamp":"2018. május. 18. 21:02","title":"A kaliforniai magyar nő volt férjét vádolják a robbantással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a7832-d75b-45e1-a7af-a95dd5080839","c_author":"hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A Juventus 17 év után távozó kapusa csütörtökön jelentette be, hogy már csak egyetlen mérkőzést vállal a torinói csapattal. ","shortLead":"A Juventus 17 év után távozó kapusa csütörtökön jelentette be, hogy már csak egyetlen mérkőzést vállal a torinói...","id":"20180517_Buffon_allitolag_ket_evre_szolo_ajanlatot_kapott_a_PSGtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a7832-d75b-45e1-a7af-a95dd5080839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba89762-6c01-45f8-b547-f9de0a8438db","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180517_Buffon_allitolag_ket_evre_szolo_ajanlatot_kapott_a_PSGtol","timestamp":"2018. május. 17. 21:24","title":"Buffon állítólag két évre szóló ajánlatot kapott a PSG-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt költött, de a kereszténydemokratáknál sem maradt sok a számlán.","shortLead":"Elkészült a Fidesz és a KDNP tavalyi költségvetéséről készült kimutatás, a nagyobbik kormánypárt egy halom pénzt...","id":"20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd434e5-b782-4130-b0eb-7f0841fa4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcf596b-c6cf-489b-b70e-c88dbdf4b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Alig_maradt_penze_a_Fidesznek","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Alig maradt pénze a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl a súlyfeleslegről és annak kialakulásáról. Magyarország a negyedik olyan ország, ahol a legnagyobb az elhízott emberek aránya. 1975 óta megtriplázódott a súlyfelesleggel rendelkezők száma. ","shortLead":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl...","id":"20180518_elhizas_koverseg_fogyokura_sulytobblet_lefogyas_dieta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff3bf6-41dd-4e2b-8229-10037b8fe4b7","keywords":null,"link":"/elet/20180518_elhizas_koverseg_fogyokura_sulytobblet_lefogyas_dieta","timestamp":"2018. május. 18. 12:12","title":"Akár napi 100 kalória többlet is súlyos kilókkal nehezíti meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mélyen sérti Magyarországot és polgárait Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnökének az Open Society Foundation, Nyílt Társadalom Alapítvány Budapestről Berlinbe költözéséről tett nyilvános állásfoglalása Orbán szerint.","shortLead":"Mélyen sérti Magyarországot és polgárait Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnökének az Open Society...","id":"20180518_Orban_uzent_tisztelet_var_el_a_Zsido_Vilagkongresszustol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa2b685-01a3-43b6-81a1-f7db1fbee092","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Orban_uzent_tisztelet_var_el_a_Zsido_Vilagkongresszustol","timestamp":"2018. május. 18. 10:15","title":"Orbán üzent: tiszteletet vár el a Zsidó Világkongresszustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]