[{"available":true,"c_guid":"baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet a szövetségesüknek.","shortLead":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet...","id":"20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2831472c-09c2-4ee6-8df2-1cbbcf95bb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","timestamp":"2018. május. 18. 07:44","title":"Az MSZP elnöke 60 millióval segíti Fodor Gábor pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult népharagra az az esemény, amit a Facebookon tettek közzé. Vagy tényleg kezdenek páran becsavarodni az elpusztult állat generálta lavina-effektus közepette.","shortLead":"Reménykedünk, hogy egy újabb médiahack, a nyilvánosság figyelmének trollkodó felhívása a szurikáta ügyben elszabadult...","id":"20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e9070-c682-4fd0-8730-a6711fa04f52","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Fokozodik_a_szurikataorulet_A_kisfiunak_megtorlast_kovetelok_a_Hosok_teren_emlekeznenek","timestamp":"2018. május. 18. 08:56","title":"Fokozódik a szurikáta-őrület: A kisfiúnak \"megtorlást\" követelők a Hősök terén emlékeznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hét múlva élesedik a GDPR, de van, akinek még fogalma sincs arról, mi ez. Mások munkaidejük felét a felkészüléssel töltik. A szakértő szerint nem kell frászban lenni, de csinálni kell, különben akár nagyobb bírságok is jöhetnek. ","shortLead":"Egy hét múlva élesedik a GDPR, de van, akinek még fogalma sincs arról, mi ez. Mások munkaidejük felét a felkészüléssel...","id":"20180518_GDPR_Van_aki_vert_izzad_van_aki_legyint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02484fde-0244-4a2e-b862-e76edb303dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_GDPR_Van_aki_vert_izzad_van_aki_legyint","timestamp":"2018. május. 18. 06:45","title":"GDPR: Van, aki vért izzad, van, aki legyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","shortLead":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","id":"20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca622d-2d2d-4433-8924-e2069a34dbac","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Amy Schumer nagyon sajnálja Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","shortLead":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","id":"20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343550d-2906-44a9-a292-8f7ae03ac668","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","timestamp":"2018. május. 19. 14:34","title":"Vonatpótló vonat kellett a MÁV-nak, a vonatpótló busz kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok kapacitásának bővítése, épületeinek és vágányainak felújítása, valamint a fővároson belüli vasúti szakaszok megújítása és a digitalizáció a következő fejlesztési ciklus főbb pillérei a MÁV-nál.","shortLead":"A HÉV-vonalak teljes körű megújítása, a repülőtéri összeköttetés megteremtése, a budapesti fejpályaudvarok...","id":"20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed81334-b37b-4287-998e-e8312331bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34162926-7209-47d7-bc12-5addcceaf9b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Megujulna_a_Keleti_es_a_Nyugati_csak_lenne_brigad_aki_nem_lep_le_par_ezer_forintert","timestamp":"2018. május. 18. 12:10","title":"Megújulna a Keleti és a Nyugati, csak lenne brigád, mely nem lép le pár ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84764e2c-61d9-4304-9da7-cacb710be923","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az enyhétől a mérsékeltig terjedő demenciával, vagyis időskori elbutulással küzdő embereknél nem lassítja az agyi leépülés folyamatát a testedzés – állítják az Oxfordi Egyetem kutatói a British Medical Journal című folyóiratban publikált tanulmányukban, amely szerint a rendszeres mozgás ugyan nem javítja a gondolkodási képességeket, de jótékony hatással van a fizikai állapotra, ezért semmiképp sem érdemes felhagyni vele.","shortLead":"Az enyhétől a mérsékeltig terjedő demenciával, vagyis időskori elbutulással küzdő embereknél nem lassítja az agyi...","id":"20180517_A_testedzes_nem_lassitja_az_idoskori_elbutulas_folyamatat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84764e2c-61d9-4304-9da7-cacb710be923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62294124-faff-476b-89f0-fb123bb52da1","keywords":null,"link":"/elet/20180517_A_testedzes_nem_lassitja_az_idoskori_elbutulas_folyamatat","timestamp":"2018. május. 17. 19:43","title":"A testedzés nem lassítja az időskori elbutulás folyamatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]