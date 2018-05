Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiengedték a kórházból Szergej Szkripal egykori orosz–brit kettős hírszerzőügynököt, aki március elején a délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreg-hatóanyagtól szenvedett súlyos mérgezést, lányával, Julija Szkripallal együtt.","shortLead":"Kiengedték a kórházból Szergej Szkripal egykori orosz–brit kettős hírszerzőügynököt, aki március elején...","id":"20180518_Kiengedtek_a_korhazbol_Szergej_Szkripalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63e4a80-1def-41a3-b90d-ea278995d0d2","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Kiengedtek_a_korhazbol_Szergej_Szkripalt","timestamp":"2018. május. 18. 11:49","title":"Kiengedték a kórházból Szergej Szkripalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88af49d-84da-456b-89c7-c6ccd2342f57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A BKK információi szerint az arra közlekedő buszok terelve járnak, személyi sérülésről egyelőre nincs hír.","shortLead":"A BKK információi szerint az arra közlekedő buszok terelve járnak, személyi sérülésről egyelőre nincs hír.","id":"20180518_budapest_baleset_rendorauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a88af49d-84da-456b-89c7-c6ccd2342f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0440f3b0-7661-4f91-a0a4-e99e8316a0c1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180518_budapest_baleset_rendorauto","timestamp":"2018. május. 18. 09:06","title":"Baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, totálkárosra tört egy rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","shortLead":"Rövid idő alatt kétszer törtek be ugyanabba az üzletbe, de ezúttal a méregdrága laptopokat is vitték.","id":"20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e7fe01-e76a-4fe0-a9de-498480a4718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87855bd8-3244-44e3-923e-817fe12e993f","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180518_Nem_csak_iPhoneokat_a_MacBookokat_is_vitte_a_budapesti_Appleboltot_kifoszto_banda","timestamp":"2018. május. 18. 10:23","title":"Nem csak iPhone-okat, a MacBookokat is vitte a budapesti Apple-boltot kifosztó banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","shortLead":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","id":"20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79f30ef-88c4-4a53-9461-4191f17eaa49","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. május. 19. 19:12","title":"Kiengedték a kórházból Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az üldözés utáni balesetkor még életben volt. ","shortLead":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak...","id":"20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8337e-944e-4ad7-ac7b-8f7fd21a9348","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","timestamp":"2018. május. 18. 10:41","title":"Meghalt egy kislány, miután a belga rendőrök üldözni kezdtek egy migránsokkal teli teherautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihatatlan és büdös a csapvíz, volt, aki azt mondta, a kutyája sem itta meg.","shortLead":"Ihatatlan és büdös a csapvíz, volt, aki azt mondta, a kutyája sem itta meg.","id":"20180518_Azzal_nyugtatjak_az_oroshaziakat_csak_atmenetileg_ihatatlan_a_viz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dec043-e0c0-4ec0-be41-1ea47b0a81ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Azzal_nyugtatjak_az_oroshaziakat_csak_atmenetileg_ihatatlan_a_viz","timestamp":"2018. május. 18. 10:31","title":"Azzal nyugtatják az orosháziakat, csak átmenetileg ihatatlan a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89a710f-5bc4-492d-9955-81930ab8d7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fergeteges gesztuskritikus.","shortLead":"Fergeteges gesztuskritikus.","id":"20180519_Hatul_besetalt_az_elet_a_Liberalisok_sajtotajekoztatojaba__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89a710f-5bc4-492d-9955-81930ab8d7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb717b7-a21a-4a1c-9d18-ebd48ca4334c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Hatul_besetalt_az_elet_a_Liberalisok_sajtotajekoztatojaba__video","timestamp":"2018. május. 19. 11:23","title":"Besétált a valóság a Liberálisok sajtótájékoztatójába - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fontos dolgokra szerencsére mindig van pénz.","shortLead":"A fontos dolgokra szerencsére mindig van pénz.","id":"20180518_775_milliot_kolt_a_harmadosztalyu_Dunaujvaros_stadionjara_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a2ed2-9c20-455c-824e-eb137db332f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_775_milliot_kolt_a_harmadosztalyu_Dunaujvaros_stadionjara_a_kormany","timestamp":"2018. május. 18. 17:00","title":"775 milliót költ a kormány a harmadosztályú dunaújvárosi stadionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]