[{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","shortLead":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","id":"20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa0764-eb10-4b57-aa68-182865207a4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","timestamp":"2018. május. 17. 09:10","title":"Busz rohant egy másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a530499-0468-4763-8946-ffdc26a910d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Startupokat várnak az Amsterdam melletti telepre.","shortLead":"Startupokat várnak az Amsterdam melletti telepre.","id":"20180517_Kontenerbol_epitettek_falut_Hollandiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a530499-0468-4763-8946-ffdc26a910d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b188c5-1202-448d-b3dc-6bc835abda43","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Kontenerbol_epitettek_falut_Hollandiaban","timestamp":"2018. május. 17. 11:19","title":"Konténerből építettek falut Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter felszíne valójában egy szürreális festmény.","shortLead":"A Juno űrszonda által megörökített újabb, páratlan felvétel láttán továbbra is nehéz nem azt hinni, hogy a Jupiter...","id":"20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a534c733-95f4-4204-ba90-2b332fe5af76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0047a2-78f1-4e2a-be35-3fe0c1d6ef18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_jupiter_foto_nasa_juno_urszonda","timestamp":"2018. május. 17. 10:03","title":"Szürreális fotót küldött haza a Juno űrszonda a Jupiterről – mutatjuk nagyban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.","shortLead":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit...","id":"20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda6430f-a19e-404a-8b10-894860e4f714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","timestamp":"2018. május. 17. 17:31","title":"Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig politikai pályafutása során, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig...","id":"20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa0a5f4-fc51-46c7-a21b-66616271ba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","timestamp":"2018. május. 17. 11:43","title":"Szerb kollégája szerint baromság, hogy Orbánra hasonlít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. A 180 busz közül mindössze 5 érkezett meg határidőre, azok is csak alkalmanként, általában késő este merészkednek ki metrót pótolni.","shortLead":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt...","id":"20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96959561-db00-4ed7-b72f-eddfadf02742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Igen ritka buszt láttunk metrót pótolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is cserélni kell.","shortLead":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is...","id":"20180518_900_millio_ybl_vizhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdef75fb-b596-4722-b9a3-ae6b0367870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_900_millio_ybl_vizhaz","timestamp":"2018. május. 18. 21:40","title":"\"Kicsit\", úgy 300 millióval megdrágult a jegybanki alapítványok új épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]