Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a51b8ca1-3527-4e1a-95df-494ef14a946b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egymillió forintos bírságra számíthat a rendszerkritikus rasztahajú rapper, Komáromy Gergely, Gregory G Ras.","shortLead":"Közel egymillió forintos bírságra számíthat a rendszerkritikus rasztahajú rapper, Komáromy Gergely, Gregory G Ras.","id":"20180517_Tuntetett_a_Fidesz_ellen_birsaggal_fenyegetik_nem_letezo_civil_szervezete_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a51b8ca1-3527-4e1a-95df-494ef14a946b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d806dd-9bcf-45fc-996a-0ae2902ae6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Tuntetett_a_Fidesz_ellen_birsaggal_fenyegetik_nem_letezo_civil_szervezete_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 13:42","title":"Tüntetett a Fidesz ellen, bírsággal fenyegetik nem létező civil szervezete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl a súlyfeleslegről és annak kialakulásáról. Magyarország a negyedik olyan ország, ahol a legnagyobb az elhízott emberek aránya. 1975 óta megtriplázódott a súlyfelesleggel rendelkezők száma. ","shortLead":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl...","id":"20180518_elhizas_koverseg_fogyokura_sulytobblet_lefogyas_dieta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff3bf6-41dd-4e2b-8229-10037b8fe4b7","keywords":null,"link":"/elet/20180518_elhizas_koverseg_fogyokura_sulytobblet_lefogyas_dieta","timestamp":"2018. május. 18. 12:12","title":"Akár napi 100 kalória többlet is súlyos kilókkal nehezíti meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82fdb1c-5979-4d9f-9005-51f3993886f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Szociális Alap támogatásainak elosztásánál több olyan szempontot is tiszteletben kell tartani, amiről igyekszik tudomást sem venni a kormány.","shortLead":"Az Európai Szociális Alap támogatásainak elosztásánál több olyan szempontot is tiszteletben kell tartani, amiről...","id":"20180518_Itt_vannak_az_elso_reszletek_az_uj_EUbudzsebol_van_mitol_felnie_a_kormanynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82fdb1c-5979-4d9f-9005-51f3993886f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809faee0-006b-4b18-b657-37e6d9f58e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Itt_vannak_az_elso_reszletek_az_uj_EUbudzsebol_van_mitol_felnie_a_kormanynak","timestamp":"2018. május. 18. 06:17","title":"Itt vannak az első részletek az új EU-büdzséből, van mitől félnie a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan grafikát készítettek a National Geographic júniusi számához, amely még a híres Afgán lány című képpel is felveszi a versenyt.","shortLead":"Olyan grafikát készítettek a National Geographic júniusi számához, amely még a híres Afgán lány című képpel is felveszi...","id":"20180518_national_geographic_muanyag_szemet_ocean_jorge_gamboa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6029a36-c93a-4868-ad4a-cb290c3bd664","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_national_geographic_muanyag_szemet_ocean_jorge_gamboa","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Történetének talán legerősebb címlapját készítette el a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3969fde7-4f1f-46cd-9940-6bd436407a26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 85. évében szerdán meghalt Lucian Pintilie, az egyik legismertebb román színházi és filmrendező, forgatókönyvíró és producer.","shortLead":"Életének 85. évében szerdán meghalt Lucian Pintilie, az egyik legismertebb román színházi és filmrendező...","id":"20180517_Meghalt_Lucian_Pintilie_roman_szinhazi_es_filmrendezo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3969fde7-4f1f-46cd-9940-6bd436407a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff6ac7-eb29-4531-b2ff-e806e3360625","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Meghalt_Lucian_Pintilie_roman_szinhazi_es_filmrendezo","timestamp":"2018. május. 17. 10:46","title":"Meghalt Lucian Pintilie román színházi és filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b1e71a-bed9-4360-b370-2cfc32ef9f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Travolta 50 Centtel bulizott Cannes-ban.","shortLead":"Travolta 50 Centtel bulizott Cannes-ban.","id":"20180517_John_Travolta_lababan_meg_mindig_ott_a_bugi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b1e71a-bed9-4360-b370-2cfc32ef9f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918f9301-851c-44d6-865e-8b68624f1f2a","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_John_Travolta_lababan_meg_mindig_ott_a_bugi","timestamp":"2018. május. 17. 14:33","title":"John Travolta lábában még mindig ott a bugi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d495ce6-d597-45af-8ee7-b4b3fe8df6a5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A fiatal hazai dalszerző-énekes-színtér egyik legfigyelemreméltóbb figurája, az alkotói nevét Bartók Bélától kölcsönző Duke Bluebeard, azaz Lukács Á. D. 2016-os bemutatkozó nagylemeze után most két új dalt ad ki, melyeket először itt, a hvg.hu hallhatja a közönség.","shortLead":"A fiatal hazai dalszerző-énekes-színtér egyik legfigyelemreméltóbb figurája, az alkotói nevét Bartók Bélától kölcsönző...","id":"20180517_Duke_Bluebeard_dupla_dalpremier_Waiting_On_My_Own","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d495ce6-d597-45af-8ee7-b4b3fe8df6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7172d1-9494-4882-9c6d-753cab15f42e","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Duke_Bluebeard_dupla_dalpremier_Waiting_On_My_Own","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"„Életem eddigi legnagyobb lavinája” – Duke Bluebeard dupla dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","shortLead":"Egy spanyol autókölcsönző cég volt a szerencsés vásárló. Vagyis ha sokat fizet, Ön is mehet vele egy kört Murciában.","id":"20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbe043e-3840-4769-ad87-a28df92badea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Megvan_ki_vette_meg_Ferenc_papa_Lamborghinijet","timestamp":"2018. május. 17. 10:50","title":"Megvan, ki vette meg Ferenc pápa Lamborghinijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]