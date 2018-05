Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra- jelentette be Jean-Claude Juncker Szófiában. Ennek megfelelően ma 10 óra 30 perckor érvénybe lép a blocking status- mondta a Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra...","id":"20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3309a1-8f76-48bf-a1ca-547893da0ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","timestamp":"2018. május. 18. 11:20","title":"Az EU a sarkára áll az Iránt sújtó amerikai szankciók ügyében, de mi az a blocking status?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f137d424-f74c-4166-bedf-05cf03e821b5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Váltott az Emil Rulez.","shortLead":"Váltott az Emil Rulez.","id":"201820_lunatics_csoport_valtott_azemil_rulez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f137d424-f74c-4166-bedf-05cf03e821b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ced9c-ed54-41f2-a30a-ebcc69fcdd5a","keywords":null,"link":"/kkv/201820_lunatics_csoport_valtott_azemil_rulez","timestamp":"2018. május. 19. 08:30","title":"Elmebetegek: új feladatra készül Hajós Andrásék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek folyósítását, mert szabálytalanságokat tárt fel a közpénzfelhasználásban, de azóta a teleülés eleget tett közreműködési kötelezettségének.","shortLead":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek...","id":"20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c591c-d83f-4350-999a-0e5f0dd2c40e","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","timestamp":"2018. május. 18. 08:52","title":"Ismét kaphat állami pénzt a község, ahol korábban ordas szabálytalanságot tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","shortLead":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","id":"20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ff9f4-c076-46c9-ba8f-7e6e6350ad11","keywords":null,"link":"/vilag/20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","timestamp":"2018. május. 19. 17:43","title":"Berlusconi beszólt Macronnak és feleségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","shortLead":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","id":"20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5da447-da28-4480-abf6-59af291a31f1","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","timestamp":"2018. május. 18. 10:55","title":"Cristiano Ronaldo elismerte, hogy adót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22082d-927c-4466-b999-572bf2834623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"A közlekedési balesettel érintett útszakaszon jelenleg félpályás útlezárás van érvényben.","shortLead":"A közlekedési balesettel érintett útszakaszon jelenleg félpályás útlezárás van érvényben.","id":"20180517_Meghalt_egy_motoros_Szolnok_kulteruleten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf22082d-927c-4466-b999-572bf2834623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df466fb-0b9c-4959-b97d-a76dd39fb43a","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20180517_Meghalt_egy_motoros_Szolnok_kulteruleten","timestamp":"2018. május. 17. 20:10","title":"Meghalt egy motoros Szolnok külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan grafikát készítettek a National Geographic júniusi számához, amely még a híres Afgán lány című képpel is felveszi a versenyt.","shortLead":"Olyan grafikát készítettek a National Geographic júniusi számához, amely még a híres Afgán lány című képpel is felveszi...","id":"20180518_national_geographic_muanyag_szemet_ocean_jorge_gamboa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6029a36-c93a-4868-ad4a-cb290c3bd664","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_national_geographic_muanyag_szemet_ocean_jorge_gamboa","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Történetének talán legerősebb címlapját készítette el a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c194f9-74cb-4012-9b45-46bad2676dd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A GQ legfrissebb címlapjával jó nagyot rúg a photoshopos túlzásokba eső Vanity Fairbe.","shortLead":"A GQ legfrissebb címlapjával jó nagyot rúg a photoshopos túlzásokba eső Vanity Fairbe.","id":"20180518_Photoshop_bakin_reg_nevettunk_ilyen_jot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c194f9-74cb-4012-9b45-46bad2676dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc9d53-7c3c-4a81-9617-f605c9cb2afe","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Photoshop_bakin_reg_nevettunk_ilyen_jot","timestamp":"2018. május. 18. 08:57","title":"Photoshop-bakin rég nevettünk ilyen jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]