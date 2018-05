Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b222d1-c924-4a0b-8d17-0246459f05a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brüsszeli Molenbeek negyed polgármestere beperli a Fox News amerikai televízió egyik munkatársát rágalmazás miatt, amiért rossz hírét keltette a kerületnek egyebek mellett azzal, hogy azt \"a dzsihadizmus európai fővárosának nevezte\" - jelentette csütörtökön a belga sajtó.","shortLead":"A brüsszeli Molenbeek negyed polgármestere beperli a Fox News amerikai televízió egyik munkatársát rágalmazás miatt...","id":"20180517_Molenbeek_polgarmestere_beperelt_egy_ujsagirot_amiert_a_varosresz_rossz_hiret_kelti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50b222d1-c924-4a0b-8d17-0246459f05a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0a803d-e00a-4a44-a6af-fbfaa4a32d57","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Molenbeek_polgarmestere_beperelt_egy_ujsagirot_amiert_a_varosresz_rossz_hiret_kelti","timestamp":"2018. május. 17. 21:57","title":"Molenbeek polgármestere beperelt egy újságírót, amiért a városrész rossz hírét kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett a legjobb. Ma Magyarországon átlagosan kétszáz férfi targoncavezetőre esik öt női. Ez volt az arány az idei versenyen is, amit a hvg.hu is megnézett. ","shortLead":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett...","id":"20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9daf416-5532-4162-b8bb-5c46e5edad54","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","timestamp":"2018. május. 18. 14:00","title":"„Nem baj, úgyis nő?”: férfiakat is kenterbe ver az ország legjobb női targoncása, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates magyarázta el neki.","shortLead":"Bill Gates magyarázta el neki.","id":"20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2fac8-a2bf-47b0-938c-3d2489166a12","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","timestamp":"2018. május. 18. 08:30","title":"Donald Trumpnak fogalma sincs, mi a különbség a HIV és a HPV között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle.","shortLead":"Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan...","id":"20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4aa2c5-10d5-4533-a95d-db1ea8df01f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41853ca-9226-4eb2-a892-8f22a66365cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_Sussex_hercege_es_hercegnoje_cimet_viselheti_Harry_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. május. 19. 11:35","title":"A Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","id":"20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635243b-c1de-4f04-b707-98115b01eafb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","timestamp":"2018. május. 18. 04:01","title":"Putyin sem érthet mindenhez – hogy is volt azzal a Kamazzal? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"A csalódott fiatalok álltak az áprilisi százezres kormányellenes tüntetés élére, és ezt aligha ellenpontozza Orbán demográfiai súlypontú kormányzási ígérete.","shortLead":"A csalódott fiatalok álltak az áprilisi százezres kormányellenes tüntetés élére, és ezt aligha ellenpontozza Orbán...","id":"201816__uldozott_civilek__felelos_fiatalok__demografiai_sulypont__talpra_ejtett_nemzedek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abcdc88-df68-4e88-9ff9-10b59ec06ada","keywords":null,"link":"/itthon/201816__uldozott_civilek__felelos_fiatalok__demografiai_sulypont__talpra_ejtett_nemzedek","timestamp":"2018. május. 19. 15:30","title":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d86394a-10a9-4c11-9459-4ca6743ccb93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Távcsöves puskát, egy flóbert pisztolyt és több mint ezer darab lőszert találtak a javítandó autók mellett a rendőrök.","shortLead":"Távcsöves puskát, egy flóbert pisztolyt és több mint ezer darab lőszert találtak a javítandó autók mellett a rendőrök.","id":"20180519_autoszerelo_muhely_fegyverek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d86394a-10a9-4c11-9459-4ca6743ccb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f402eab-1890-4d42-8c20-4b90fb6f6a08","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_autoszerelo_muhely_fegyverek","timestamp":"2018. május. 19. 10:27","title":"Videó: Fegyverekkel volt kitömve egy autószerelő műhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]