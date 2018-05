Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a49dbc8-2a64-4bbc-b908-5293d7f73c08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180519_A_Valo_Vilag_gyoztese_ismet_videoval_vedett_hazba_koltozhet_ugy_hivjak_borton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a49dbc8-2a64-4bbc-b908-5293d7f73c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049f113a-e884-4fc0-81a7-13c984923167","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_A_Valo_Vilag_gyoztese_ismet_videoval_vedett_hazba_koltozhet_ugy_hivjak_borton","timestamp":"2018. május. 19. 09:23","title":"A Való Világ győztese ismét videóval védett házba költözhet, úgy hívják: börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","shortLead":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","id":"20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781ccc96-4943-4286-95ae-4283973e43ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. május. 18. 11:30","title":"Szurikátaügy: megszólalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"","category":"vilag","description":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera Jourovát. Tajaninak az volt a baja, hogy a biztos szerint Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezetőjének nem egy zárt ülésen kellene beszámolnia arról, milyen változtatásokat tervez a közösségi oldal adatkezelési szabályaiban. ","shortLead":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera...","id":"20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a1dede-aef9-4125-a250-75593ea185d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Zuckerberg miatt összevesztek az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b369fc-99ab-44a9-bb24-efe12a6cdb88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Start it @K&H inkubátor ViddL csapata döntős lett a PowerUp! közép-európai energetikai versenyen. A hazai startup online rendszere a futárszolgálatoknál olcsóbb, igények szerinti szállítást és gyors, egyszerű csomagfeladási lehetőséget kínál, új utat nyitva ezzel a városon belüli csomagszállításban.","shortLead":"A Start it @K&H inkubátor ViddL csapata döntős lett a PowerUp! közép-európai energetikai versenyen. A hazai startup...","id":"20180517_power_up_startup_viddl_kh_inkubator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b369fc-99ab-44a9-bb24-efe12a6cdb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01140051-8a0d-4dce-8034-1a111286615c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_power_up_startup_viddl_kh_inkubator","timestamp":"2018. május. 17. 17:03","title":"5 magyar fiatal, akik most nagyot dobhatnak – alaposan felforgatnák a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt a Magyar Időknek adott pénteki interjújában Tarlós István. Szerinte az újabb Orbán-kormány csak Budapest javát szolgálja.","shortLead":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt...","id":"20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519099d-9d5e-46de-bb02-97d919cc73f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","timestamp":"2018. május. 18. 07:31","title":"Tarlós: Orbán korrektségéhez nem fér kétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem döntött, tagja marad-e a pártnak, majd kedden közli, hogyan tovább.","shortLead":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem...","id":"20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f95c-1750-4474-88c5-d4a0cc4f5008","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Toroczkai: A parlamenti bejutásért fog küzdeni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot a müncheni központú német napilap, a Süddeutsche Zeitung szerkesztősége. A karikaturista viszont úgy véli, nem hibázott, joga van a kritikára. ","shortLead":"Hiba volt közzétenni egy olyan Netanjahu-rajzot, amelyet néhányan antiszemitának tarthattak – így kért bocsánatot...","id":"20180517_Nemet_lap_ker_bocsanatot_az_antiszemitanak_tartott_Netanjahukarikaturaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56d8eaef-86d1-4e9f-acbe-4a21e9a60007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2177e53b-fb36-4916-9b18-e4b8d3c340fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Nemet_lap_ker_bocsanatot_az_antiszemitanak_tartott_Netanjahukarikaturaert","timestamp":"2018. május. 17. 15:43","title":"Német lap kér bocsánatot az antiszemitának tartott Netanjahu-karikatúráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]