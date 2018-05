Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem döntött, tagja marad-e a pártnak, majd kedden közli, hogyan tovább.","shortLead":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem...","id":"20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f95c-1750-4474-88c5-d4a0cc4f5008","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Toroczkai: A parlamenti bejutásért fog küzdeni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","shortLead":"A cannes-i filmvásáron árulták a kémfilm forgalmazási jogait.","id":"20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03ee146-f24b-42ad-9c0d-92229d10a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Benedict_Cumberbatch_Ironbark","timestamp":"2018. május. 17. 19:34","title":"Budapesten elkapott kémet alakít majd Benedict Cumberbatch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es röviddel a José Martí nemzetközi repülőtérrel történt felszállást követően zuhant le. Miguel Díaz-Canel kubai elnök bejelentette: sok a halálosáldozat. Csupán három túlélőt találtak. ","shortLead":"A Boeing 737-es röviddel a José Martí nemzetközi repülőtérrel történt felszállást követően zuhant le. Miguel Díaz-Canel...","id":"20180518_lezuhant_egy_utasszallito_kubaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802a3f67-1ba7-4000-a8ac-528410f37923","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_lezuhant_egy_utasszallito_kubaban","timestamp":"2018. május. 18. 19:40","title":"Száz halottja lehet a havannai légikatasztrófának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és most sem kell “kétségbe esni, a folyamat most áll meg\". ","shortLead":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és...","id":"20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff898c-e199-4710-ab75-448eb0580caf","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","timestamp":"2018. május. 18. 05:57","title":"Kásler: Nyolc év és nyugati szintű egészségügy lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis a kormányzás agytörzsét. Ebből mindenki Lázár János menesztését olvasta ki – mint kiderült, helyesen. De arra kevesebben figyeltek, hogy a munka átszervezése is megtörtént-e. Most már tudjuk: Orbán ezt is meglépte, hogy hatalma tovább nőjön.","shortLead":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis...","id":"20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d57d8a7-a1b5-401f-b735-a762845a1afa","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","timestamp":"2018. május. 19. 09:11","title":"Orbán tartotta szavát: nem csak Lázárt ejtette, de el is vett régi eszközeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80ec202-8662-4c3e-84ff-529e8624c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható forrásból került fel egy érdekes koncepció kép a netre a Lenovo küszöbön álló telefonjáról.","shortLead":"Megbízható forrásból került fel egy érdekes koncepció kép a netre a Lenovo küszöbön álló telefonjáról.","id":"20180518_lenovo_z5_keret_nelkuli_nincs_notch","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80ec202-8662-4c3e-84ff-529e8624c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b74e5e8-8f8d-4ffa-bf67-63acebf2ae7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_lenovo_z5_keret_nelkuli_nincs_notch","timestamp":"2018. május. 18. 11:03","title":"Ilyen telefon még nem volt: se keret nincs rajta, se notch – hetek múlva valóság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két repülőtéri rakodót gyanúsítanak azzal, hogy feladott csomagból próbáltak lopni.","shortLead":"Két repülőtéri rakodót gyanúsítanak azzal, hogy feladott csomagból próbáltak lopni.","id":"20180518_poggyaszban_kutakodo_rakodokat_fogtak_ferihegyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407ec52-87df-4cd7-a3aa-f36ee300bd4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_poggyaszban_kutakodo_rakodokat_fogtak_ferihegyen","timestamp":"2018. május. 18. 18:46","title":"Poggyászban kutakodó rakodókat fogtak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]