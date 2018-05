Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela Merkel és Vlagyimir Putyin. A találkozó aligha lehetett túl jó hangulatú, a német kancellár ugyanis bírálta az orosz elnököt: a berlini vendég szerint nem érvényesül Oroszországban a sajtó- ás kulturális szabadság, s Moszkva még mindig beleavatkozik a kelet-ukrajnai válságba. Ukrajna ügyében azért sikerült némi előrelépést elérni.","shortLead":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela...","id":"20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493582a3-1bda-4c2e-92b7-fdae2a2af6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","timestamp":"2018. május. 18. 16:59","title":"Nem volt túl baráti Merkel és Putyin találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért helyreigazítást kellett közölniük.","shortLead":"Az írásban a bizottság szegedi kollégájáról, az ügyvédként dolgozó Kovács Tímeáról állítottak valótlanságokat, amiért...","id":"20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1ad231-c8fe-4079-8938-a5010e36269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hazugsagokra_epult_a_Figyelo_egy_cikke_a_Helsinki_munkatarsat_probaltak_vele_lejaratni","timestamp":"2018. május. 18. 12:14","title":"Hazugságokra épült a Figyelő egy cikke, a Helsinki munkatársát próbálták vele lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt a Magyar Időknek adott pénteki interjújában Tarlós István. Szerinte az újabb Orbán-kormány csak Budapest javát szolgálja.","shortLead":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt...","id":"20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519099d-9d5e-46de-bb02-97d919cc73f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","timestamp":"2018. május. 18. 07:31","title":"Tarlós: Orbán korrektségéhez nem fér kétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","shortLead":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","id":"20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e389-f261-474e-8530-474dae77181b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","timestamp":"2018. május. 18. 19:56","title":"Jelentős késések a váci vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","shortLead":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","id":"20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce00c06-8e4c-4b7f-92bd-b5268249ac05","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","timestamp":"2018. május. 19. 08:31","title":"60 millióba került Fodor, de mennyit is hozott? - így igazán izgalmasak ezek válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e920af1-ea30-4a53-b6d7-9ee0e592721a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Határozottan rontott gazdasági pozícióján az EU 286 régiója között a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország térség a legutolsó brüsszeli adatok szerint. ","shortLead":"Határozottan rontott gazdasági pozícióján az EU 286 régiója között a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország...","id":"201820_unios_tartomanyok_es_gdpk_a_budapest_regiot_visszaelozte_toscana","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e920af1-ea30-4a53-b6d7-9ee0e592721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6671cdd6-9322-4440-b178-d71b7a28db46","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820_unios_tartomanyok_es_gdpk_a_budapest_regiot_visszaelozte_toscana","timestamp":"2018. május. 19. 07:30","title":"Uniós tartományok és GDP-k: a Budapest régiót visszaelőzte Toscana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]