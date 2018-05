Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben. Az Európai Bizottság is magyarázatot kér a magyar hatóságoktól a felmerült visszaélésekre. ","shortLead":"Nemrég került nyilvánosságra, hogy komoly biztonsági hiányosságokat tárt fel az amerikai kormány a magyar...","id":"20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0206067-f117-4b58-b830-9c06858c429a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Brusszel_is_magyarazatot_var_a_magyar_utlevelekkel_kapcsolatos_visszaelesekre","timestamp":"2018. május. 17. 12:56","title":"Brüsszel is magyarázatot vár a magyar útlevelekkel kapcsolatos visszaélésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a7832-d75b-45e1-a7af-a95dd5080839","c_author":"hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A Juventus 17 év után távozó kapusa csütörtökön jelentette be, hogy már csak egyetlen mérkőzést vállal a torinói csapattal. ","shortLead":"A Juventus 17 év után távozó kapusa csütörtökön jelentette be, hogy már csak egyetlen mérkőzést vállal a torinói...","id":"20180517_Buffon_allitolag_ket_evre_szolo_ajanlatot_kapott_a_PSGtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a7832-d75b-45e1-a7af-a95dd5080839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba89762-6c01-45f8-b547-f9de0a8438db","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180517_Buffon_allitolag_ket_evre_szolo_ajanlatot_kapott_a_PSGtol","timestamp":"2018. május. 17. 21:24","title":"Buffon állítólag két évre szóló ajánlatot kapott a PSG-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","shortLead":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","id":"20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6919e-872d-42e8-a808-f020387ca63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","timestamp":"2018. május. 18. 12:03","title":"Újabb Galaxy S9-eket adott ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnök nagyobbik fiának kft-.je évek óta veszteséges, mégis kapott 90 millió forint hitelt az NHB Növekedési Banktól, melyet Matolcsy György unokatestvére vezet.","shortLead":"A jegybankelnök nagyobbik fiának kft-.je évek óta veszteséges, mégis kapott 90 millió forint hitelt az NHB Növekedési...","id":"20180518_140_millios_villat_venne_de_veszteseges_s_cege_Matolcsy_fia_megmutatta_hogy_ez_lehetseges","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20caac66-c790-46d3-94f6-c8f2ffb0c38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cfcbba-1987-4d05-b659-470d5ee017af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_140_millios_villat_venne_de_veszteseges_s_cege_Matolcsy_fia_megmutatta_hogy_ez_lehetseges","timestamp":"2018. május. 18. 10:35","title":"140 milliós villát venne, de veszteséges a cége? Matolcsy fia megmutatta, hogy ez lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","shortLead":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","id":"201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3599d-cf36-446e-b5ff-28c9675bb4a6","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","timestamp":"2018. május. 19. 09:30","title":"Ha most megmenti a cégét, tényleg mondhatjuk Zuckerbergre, hogy zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor-palotában.","shortLead":"Az új kormány miniszterei ma tesznek esküt az Országgyűlésben azt követően, hogy Áder János köztársasági elnöktől...","id":"20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac82e6-8f82-46ed-a4cc-fa064289f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c16beb-6d1b-44dc-8ab4-5d3acfadfc70","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eskut_tesznek_Orban_miniszterei","timestamp":"2018. május. 18. 06:59","title":"Esküt tesznek Orbán miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6a4e4-12f2-455e-a9cc-a8a3daeb4273","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással gyanúsítják az azeri \"királylányok\" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban. ","shortLead":"Pénzmosással gyanúsítják az azeri \"királylányok\" ügyeit intéző ügyvédi irodát Londonban. ","id":"20180518_Az_oknyomozo_ujsagiras_apro_diadala_vizsgaljak_Orban_azeri_baratjanak_csaladi_ugyeit_Londonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63a6a4e4-12f2-455e-a9cc-a8a3daeb4273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd266a29-ea01-4667-80cd-f8461e0ecccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_oknyomozo_ujsagiras_apro_diadala_vizsgaljak_Orban_azeri_baratjanak_csaladi_ugyeit_Londonban","timestamp":"2018. május. 18. 14:08","title":"Az oknyomozó újságírás apró diadala: vizsgálják Orbán azeri barátjának családi ügyeit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","shortLead":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","id":"20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799d745-e891-459e-93d2-707015d76998","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"Olyannak is köszönetet mondott Orbán, aki a rendszer hibája miatt nem is tudott szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]