Kövér László a város újraalapításának 300. évfordulóját ünneplő emlékév hivatalos megnyitóján kiemelte: hármas ünnep a 300. évforduló, az újjászületés magyar, szlovák és európai ünnepe. Kövér László hangsúlyozta: szlovák honfitársaink ünnepe is a mai, mert Kiskőrös a szlovák emberek életerejéből, munkaáldozatából született újjá.

Az Országgyűlés elnöke szerint a helyi szlovák közösség - hasonlóan a Szlovákiában élő felvidéki magyar közösséghez - bebizonyította, hogy minden történelmi csapás, igazságtalanság vagy méltánytalanság ellenére értékteremtő hittel és munkával igenis lehet egyidejűleg hűségesnek maradni a szlovák anyanyelvhez és kultúrához, a szlovák anyanemzethez és Magyarországhoz - mondta a házelnök.

Ugyanakkor európai ünnep is a mai - folytatta Kövér László -, mivel Kiskőrös azt példázza, hogy az európaiak mindig csak önmagukból meríthetnek erőt. Úgy fogalmazott: "Csak a keresztény gyökerű kultúránk, csak a családjaink, csak az európai országok, nemzetek és emberek egymás iránti tanúsított jó szándéka tud bennünket megtartani európai szülőföldünkön a 21. században is." A házelnök szerint a jövő azonban nemcsak esélyeket, hanem veszélyeket is hordoz az európai demokráciára, jólétre és biztonságra.

"Az ember szabadságára és méltóságára alapozó civilizációnkat, szellemi otthonunkat, Európát, és benne közös szülőföldünket a Kárpát-medencét csak közösen védhetjük meg, és csak akkor, ha nem ismételjük meg a múlt hibáit" - hangsúlyozta Kövér László.

Magyarország készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kárpát-medencei és közép-európai szomszédságpolitikában, hogy a nemzeteket szétválasztó, olykor egyenesen szembefordító, a történelmi múltból táplálkozó bizalmatlanság helyébe bizalom lépjen - tette hozzá. Azt mondta: nincs versenyképes Európa és Európai Unió erős európai nemzeti államok nélkül, mint ahogy nincs európai identitás valós önismeretre épülő, erős öntudatú európai nemzeti közösségek nélkül, de európai demokrácia sem létezhet az európai nemzetek akaratának tiszteletben tartása nélkül.

Kövér László kitért arra is, hogy a nemzeti kizárólagosságra törekvés helyébe lépő nemzeti kiengesztelődés politikájával Kelet-Közép-Európa országai önmagukat és együttműködésüket is megerősíthetik, és ezzel képesek az egész Európai Unió megújulását is elősegíteni.