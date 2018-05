Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a keddi hídavatón látszólag nem volt a helyzet magaslatán, legalábbis amikor a Kamazt kellett vezetni.","id":"20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3614f1b-225d-4416-8936-be54f05434d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635243b-c1de-4f04-b707-98115b01eafb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_vlagyimir_putyin_kamaz_krimi_hid","timestamp":"2018. május. 18. 04:01","title":"Putyin sem érthet mindenhez – hogy is volt azzal a Kamazzal? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök által pénteken kifogásolt nyilatkozatot soha nem tett, sőt, a neki tévesen tulajdonított állásfoglalás tartalma ellentétes a meggyőződésével.","shortLead":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök...","id":"20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b621-9a3f-4dbf-af36-d130cdee3ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","timestamp":"2018. május. 19. 15:33","title":"Válaszolt a Zsidó Világkongresszus elnöke, továbbra is tiszteli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.","shortLead":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit...","id":"20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda6430f-a19e-404a-8b10-894860e4f714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","timestamp":"2018. május. 17. 17:31","title":"Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","shortLead":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","id":"201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3599d-cf36-446e-b5ff-28c9675bb4a6","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","timestamp":"2018. május. 19. 09:30","title":"Ha most megmenti a cégét, tényleg mondhatjuk Zuckerbergre, hogy zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt a Magyar Időknek adott pénteki interjújában Tarlós István. Szerinte az újabb Orbán-kormány csak Budapest javát szolgálja.","shortLead":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt...","id":"20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519099d-9d5e-46de-bb02-97d919cc73f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","timestamp":"2018. május. 18. 07:31","title":"Tarlós: Orbán korrektségéhez nem fér kétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki kíváncsi rá, hogy mennyit változtak a fiúk az évek során, az nézze meg a videót. ","shortLead":"Aki kíváncsi rá, hogy mennyit változtak a fiúk az évek során, az nézze meg a videót. ","id":"20180517_Ot_ev_utan_uj_klippel_jelentkezik_a_Backstreet_Boys","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68965897-d4b8-419c-b5a2-f2ce7fe93d22","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Ot_ev_utan_uj_klippel_jelentkezik_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2018. május. 17. 17:02","title":"Öt év után új klippel jelentkezik a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament képviselője a minapi Bayer Zsolt-cikkre reagálva. Szerinte az írás ugyanakkor alátámasztja azokat a súlyos problémákat, amelyeket a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság jelentéstevőjeként Magyarországon feltárt. Az SPD politikusa elmesélte, az Orbán-kormány részéről mi az, amit a konzervatív Bajorország képviselőjeként sem képes megérteni, és miért akadt el a szava is itteni látogatása során.","shortLead":"Nekem édes mindegy, hogy egy magyar publicista meg akar félemlíteni – mondja Maria Noichl, az Európai Parlament...","id":"20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4611f0-4459-4e37-a01d-c4f67cad8540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c23909-f888-4d03-8b9a-632b172d7cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Brusszeli_jelentestevo_Europa_neveben_szegyelltem_magam_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 18. 06:30","title":"Brüsszeli jelentéstevő: Európa nevében szégyelltem magam Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]