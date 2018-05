Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon sikerült valakinek? Szelvényeket elő.","shortLead":"Vajon sikerült valakinek? Szelvényeket elő.","id":"20180519_Ezt_az_ot_szamot_kellett_eltalalni_14_milliardert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bffacc9-9597-43e1-98aa-3545662fb3f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Ezt_az_ot_szamot_kellett_eltalalni_14_milliardert","timestamp":"2018. május. 19. 19:43","title":"Ezt az öt számot kellett eltalálni 1,4 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ac133-bc3c-40c0-b484-e90333b93754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint parkoló automatát tört fel a 25 éves helyi férfi.","shortLead":"A gyanú szerint parkoló automatát tört fel a 25 éves helyi férfi.","id":"20180520_parkoloautomata_gyongyos_tolvaj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418ac133-bc3c-40c0-b484-e90333b93754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd51b0b-9920-430a-8e2c-bf50c2ebe1dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_parkoloautomata_gyongyos_tolvaj","timestamp":"2018. május. 20. 18:16","title":"Parkolóautomatából akart pénzt szerezni egy gyöngyösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok politikusa robbantotta a Párbeszéd frakcióját, amikor bejelentette, otthagyja őket.","shortLead":"A Liberálisok politikusa robbantotta a Párbeszéd frakcióját, amikor bejelentette, otthagyja őket.","id":"20180519_Bosz_Anett_Nem_a_penz_miatt_leptem_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668acabd-a782-46c8-8bfb-105f1e3a80f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Bosz_Anett_Nem_a_penz_miatt_leptem_ki","timestamp":"2018. május. 19. 20:00","title":"Bősz Anett: Nem a pénz miatt léptem ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kislány korábban eltűnt, amit az édesapja jelentett be péntek este a rendőrségen.","shortLead":"A kislány korábban eltűnt, amit az édesapja jelentett be péntek este a rendőrségen.","id":"20180519_gyerekgyilkossag_veszprem_megye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d441c0-6651-4a51-8dd2-7f316b05e63d","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyerekgyilkossag_veszprem_megye","timestamp":"2018. május. 19. 09:31","title":"Megöltek egy 8 éves kislányt Veszprém megyében, nagy erőkkel nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7600512-6e25-46f7-ad3d-efe2b3f38ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől alighanem felbőszül Anett.","shortLead":"Ettől alighanem felbőszül Anett.","id":"20180520_Mellar_Tamas_belep_a_Parbeszed_frakciojaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7600512-6e25-46f7-ad3d-efe2b3f38ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c764f597-7e08-46ff-b4b7-68326f9a35f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Mellar_Tamas_belep_a_Parbeszed_frakciojaba","timestamp":"2018. május. 20. 17:27","title":"Mellár Tamás belép a Párbeszéd frakciójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak belenyugodni elnökválasztási vereségébe – értesült a Magyar Idők. A lap szerint a résztvevők arról tárgyaltak, hogy kiszakadnak-e a Jobbikból, aminek lehetőségéről maga Toroczkai László is többször beszélt az elmúlt napokban.","shortLead":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak...","id":"20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90813ad-2cee-4fba-8ab8-fd412953d104","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","timestamp":"2018. május. 19. 08:58","title":"Toroczkai a paktumerdőbe hívta azokat, akik nem nyugszanak bele a vereségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bfaf46-5bbb-4b26-9bd4-70dc362918de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerektartási perek felgyorsítása érdekében arról lenne szó, hogy elfogadnak bizonyos egyértelmű álláspontokat, minthogy a gyermekek alapszükséglete az életkorral növekszik. Nem kellene ezekről minden esetben külön eljárást folytatni.","shortLead":"A gyerektartási perek felgyorsítása érdekében arról lenne szó, hogy elfogadnak bizonyos egyértelmű álláspontokat...","id":"20180519_gyermekelhelyezes_kuria_per_koztudomasu_tenyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42bfaf46-5bbb-4b26-9bd4-70dc362918de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c93ecb9-15fe-45e9-860f-33997f37f7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyermekelhelyezes_kuria_per_koztudomasu_tenyek","timestamp":"2018. május. 19. 08:55","title":"Bevezetné a „köztudomású tényeket” a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]