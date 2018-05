Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f64bdc2-dd2a-4978-9dff-689f1d2d1e4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csupán 0,08 grammos RoboFly-t propellerek helyett szárnyak emelik a magasba, az áramellátást pedig a rászerelt napelemekkel oldja meg.","shortLead":"A csupán 0,08 grammos RoboFly-t propellerek helyett szárnyak emelik a magasba, az áramellátást pedig a rászerelt...","id":"20180519_robofly_dron_robotbogar_napelemes_dron_washingtoni_egyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f64bdc2-dd2a-4978-9dff-689f1d2d1e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffa0f17-1793-45a2-b243-34122d9dacd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180519_robofly_dron_robotbogar_napelemes_dron_washingtoni_egyetem","timestamp":"2018. május. 19. 10:13","title":"Megépítették a világ legkisebb drónját, rajta miniatűr napelemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","shortLead":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","id":"20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251c5210-9f92-4eca-b999-dab8633d16ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","timestamp":"2018. május. 20. 18:00","title":"Tökéletes dalt választott az első tánchoz a hercegi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","shortLead":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","id":"20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79f30ef-88c4-4a53-9461-4191f17eaa49","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. május. 19. 19:12","title":"Kiengedték a kórházból Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bfaf46-5bbb-4b26-9bd4-70dc362918de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerektartási perek felgyorsítása érdekében arról lenne szó, hogy elfogadnak bizonyos egyértelmű álláspontokat, minthogy a gyermekek alapszükséglete az életkorral növekszik. Nem kellene ezekről minden esetben külön eljárást folytatni.","shortLead":"A gyerektartási perek felgyorsítása érdekében arról lenne szó, hogy elfogadnak bizonyos egyértelmű álláspontokat...","id":"20180519_gyermekelhelyezes_kuria_per_koztudomasu_tenyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bfaf46-5bbb-4b26-9bd4-70dc362918de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c93ecb9-15fe-45e9-860f-33997f37f7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyermekelhelyezes_kuria_per_koztudomasu_tenyek","timestamp":"2018. május. 19. 08:55","title":"Bevezetné a „köztudomású tényeket” a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veiszer HírTV-n vezetett műsora megszűnt, egy interjúban beszélt a jövőre vonatkozó terveiről.","shortLead":"Veiszer HírTV-n vezetett műsora megszűnt, egy interjúban beszélt a jövőre vonatkozó terveiről.","id":"20180519_Veiszer_Alinda_Nyiltak_izgalmas_utak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c61cd5c-e35d-41cd-b71e-63977b3f477c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Veiszer_Alinda_Nyiltak_izgalmas_utak","timestamp":"2018. május. 19. 07:26","title":"Veiszer Alinda: \"Nyíltak izgalmas utak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár háromszorosáért kelt el.","shortLead":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár...","id":"20180519_Prince_gitarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d8fb5-9f26-4399-b6e9-c0c039df3f06","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Prince_gitarja","timestamp":"2018. május. 19. 14:15","title":"Hatvanmillió forintért ütötték le Prince gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]