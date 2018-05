Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer galaktikus korongja nagyobb, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Tejútrendszer galaktikus korongja nagyobb, mint azt eddig vélték.","id":"20180519_tejutrendszer_galaktikus_korongja_meret_nagysag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd29d8e-b107-4d30-a111-bda09e67de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180519_tejutrendszer_galaktikus_korongja_meret_nagysag","timestamp":"2018. május. 19. 08:03","title":"Megdőlt egy tudományos (tév)hit a Tejútrendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere ellen a New York-i Metropolitan Opera, a periratok szerint 5,86 millió dollárt követel James Levine-től.","shortLead":"Az intézménynek okozott károk miatt pert indított a szexuális zaklatások miatt két hónapja elbocsátott sztárkarmestere...","id":"20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982be704-b399-48b0-a924-37dfaa6ef961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5599eda5-6dd5-43ad-b6a6-edec8630e4bd","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Milliokra_perli_karmesteret_a_Metropolitan_Opera","timestamp":"2018. május. 19. 17:18","title":"Milliókra perli karmesterét a Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f4462-51c3-4f95-b432-e5159c9de01f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.","shortLead":"Az AS Roma tavaly visszavonult legendája nyílt levélben méltatta a Juventus legendáját, aki bejelentette, távozik.","id":"20180519_totti_erzelmes_levelben_bucsuzott_buffontol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f4462-51c3-4f95-b432-e5159c9de01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d922ea-5a3f-40ba-9904-a36759c0bbd8","keywords":null,"link":"/sport/20180519_totti_erzelmes_levelben_bucsuzott_buffontol","timestamp":"2018. május. 19. 07:45","title":"Totti érzelmes levélben búcsúzott Buffontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","shortLead":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","id":"20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ae226-a159-4098-9d32-ecea1db9768c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2018. május. 19. 17:49","title":"Őrizetben a nyolcéves kislány feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet ismerik el Izrael fővárosának és oda helyezik át izraeli nagykövetségüket - közölték az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) tagországai Isztambulban, rendkívüli ülésük zárónyilatkozatában.","shortLead":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet...","id":"20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac49555b-cdad-49c2-836d-c57d2944743f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","timestamp":"2018. május. 19. 16:57","title":"Orbán török barátja is megüzente, büntetni kell a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce191a-3075-42f9-a7c2-e7ad1044391f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos brit esküvő százszorosát költheti el a királyi család Harry és Meghan Markle szombati ceremóniájára. A Bridebook, a szigetország legnépszerűbb esküvőtervező alkalmazása 17 ezer esküvő adatainak elemzésével és a luxus esküvői szolgáltatók árai alapján kalkulálta a csillagászati összeget, és pontosan le is bontotta, miből áll össze.","shortLead":"Egy átlagos brit esküvő százszorosát költheti el a királyi család Harry és Meghan Markle szombati ceremóniájára...","id":"20180519_eskuvo_penz_kiadas_meghan_merkle_harry_kiralyi_eskuvo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ce191a-3075-42f9-a7c2-e7ad1044391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0468fe8-ad6a-49fd-a568-62778993f1ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_eskuvo_penz_kiadas_meghan_merkle_harry_kiralyi_eskuvo","timestamp":"2018. május. 19. 07:00","title":"Nem verik a fogukhoz a garast Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már este keresni kezdték a szülei a gyereket.","shortLead":"Már este keresni kezdték a szülei a gyereket.","id":"20180519_gyilkossag_soly_kislany_8_eves","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c442d-c2ce-4399-99ab-4d2a756df3f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyilkossag_soly_kislany_8_eves","timestamp":"2018. május. 19. 12:46","title":"Veol: ruhátlanul találták meg a meggyilkolt sólyi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","shortLead":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","id":"20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ff9f4-c076-46c9-ba8f-7e6e6350ad11","keywords":null,"link":"/vilag/20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","timestamp":"2018. május. 19. 17:43","title":"Berlusconi beszólt Macronnak és feleségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]