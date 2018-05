Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány egyik oligarchája, tán Mészáros Lőrinc mögött a második, de abban biztos első, hogy Budapesten monopolhelyzetben van, ha kaszinókról van szó.","shortLead":"Az Orbán-kormány egyik oligarchája, tán Mészáros Lőrinc mögött a második, de abban biztos első, hogy Budapesten...","id":"20180518_Andy_Vajna_73_milliardot_kaszinozott_ossze_maganak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e5075d-de30-4f03-915b-7e601abcead9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Andy_Vajna_73_milliardot_kaszinozott_ossze_maganak","timestamp":"2018. május. 18. 12:01","title":"Andy Vajna 7,3 milliárdot kaszinózott össze magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808","c_author":"Balla István","category":"gazdasag","description":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","shortLead":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","id":"201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459addef-38b0-4e48-b758-e480fc261b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","timestamp":"2018. május. 19. 16:00","title":"Nehéz megmondani, mi az a coaching, de egyre nagyobb igény van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","shortLead":"Különösen előnytelen megállapodásokat kötött az MSZP a választás előtt, és fogalmuk sincs arról, miért mennyit adtak.","id":"20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d7d2230-f47f-4203-b865-e863d92cc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce00c06-8e4c-4b7f-92bd-b5268249ac05","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_60_millioba_kerult_Fodor_de_mennyit_is_hozott","timestamp":"2018. május. 19. 08:31","title":"60 millióba került Fodor, de mennyit is hozott? - így igazán izgalmasak ezek válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl a súlyfeleslegről és annak kialakulásáról. Magyarország a negyedik olyan ország, ahol a legnagyobb az elhízott emberek aránya. 1975 óta megtriplázódott a súlyfelesleggel rendelkezők száma. ","shortLead":"Az európai elhízás elleni nap alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége megdöbbentő adatokat közöl...","id":"20180518_elhizas_koverseg_fogyokura_sulytobblet_lefogyas_dieta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb1cf15-d395-4996-95b8-ea17e5cae64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff3bf6-41dd-4e2b-8229-10037b8fe4b7","keywords":null,"link":"/elet/20180518_elhizas_koverseg_fogyokura_sulytobblet_lefogyas_dieta","timestamp":"2018. május. 18. 12:12","title":"Akár napi 100 kalória többlet is súlyos kilókkal nehezíti meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb4c6e0-c7ff-4ddf-8258-b4d09b756ff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több száz új munkavállalót várnak Magyarország legnagyobb raktárépületébe, melyet az Auchan építtet az Üllői úton. A raktár az országos házhozszállítás mellett az francia multi teljes portfóliójának logisztikai hátterbázisául szolgál majd.","shortLead":"Több száz új munkavállalót várnak Magyarország legnagyobb raktárépületébe, melyet az Auchan építtet az Üllői úton...","id":"20180518_Csocso_es_teveszobat_kapnak_az_Auchan_dolgozoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb4c6e0-c7ff-4ddf-8258-b4d09b756ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edbac6-b7b0-4d86-8816-6f3c9feec924","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Csocso_es_teveszobat_kapnak_az_Auchan_dolgozoi","timestamp":"2018. május. 18. 11:41","title":"Csocsó- és tévészobát kapnak az Auchan dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b81419-adc8-4566-a260-3b4be255dd14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felsőpakony közelében egy sávon halad a forgalom Szeged felé.","shortLead":"Felsőpakony közelében egy sávon halad a forgalom Szeged felé.","id":"20180519_Negy_auto_hajtott_egymasnak_az_M5oson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b81419-adc8-4566-a260-3b4be255dd14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da766de2-9366-49ad-9c4d-270f85bc1760","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_Negy_auto_hajtott_egymasnak_az_M5oson","timestamp":"2018. május. 19. 10:56","title":"Négy autó hajtott egymásnak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385afdad-19a1-406c-a3ae-7b69567cd8df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokan, rengetegen akartak szombaton a fővárosból a Balatonra jutni, nem csak autóval, vonattal is.","shortLead":"Nem sokan, rengetegen akartak szombaton a fővárosból a Balatonra jutni, nem csak autóval, vonattal is.","id":"20180519_Annyian_voltak_a_Balatonra_tarto_vonaton_hogy_a_gyereket_inkabb_uditos_uvegbe_pisiltettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=385afdad-19a1-406c-a3ae-7b69567cd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059d0879-7620-44ee-89c5-e8164a3c6ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Annyian_voltak_a_Balatonra_tarto_vonaton_hogy_a_gyereket_inkabb_uditos_uvegbe_pisiltettek","timestamp":"2018. május. 19. 15:45","title":"Annyian voltak a Balatonra tartó vonaton, hogy a gyereket inkább üdítős üvegbe pisiltették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj fogyott. ","shortLead":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj...","id":"20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a3c90-b04a-4b91-b308-dddefb848118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","timestamp":"2018. május. 18. 15:23","title":"Hírhedt gigászok csatája: csúcsdízel BMW X5 az olajkályhás Bentley Bentayga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]